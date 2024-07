La escritora Beatriz Gutiérrez Müller anunció la publicación de su nuevo libro “Feminismo silencioso” y dijo que se trata de una reflexión propia de los últimos seis años, es decir, durante el sexenio de su esposo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un video publicado en sus redes sociales, dijo que si bien AMLO ha dicho en varias ocasiones que al terminar su Gobierno se va a retirar y se irá a vivir a Tabasco, ella “tiene que continuar”.

“En esta tarea de apoyar a mi esposo estamos a punto de decirles adiós, él ya ha anunciado muchas veces que se va a retirar a un lugar que le gusta, va a estar tranquilo y yo tengo que continuar, tenemos un hijo chico que todavía hay que apoyarlo mucho y seguir la vida, así es, los ciclos se cierran, comienzan otros, continúan otros como el de la maternidad”, dijo.

Dijo que decidió escribir como una forma de cierre o de epílogo porque también ella termina un ciclo, dice en referencia al final del sexenio.

“A ver qué les parece este compartir de reflexiones producto de una autoentrevista, de unas ganas de responder cuestiones no del todo comprendidas y un cierre, un epílogo de algo que yo también termino”, mencionó.

En el video, la escritora e historiadora explica que el libro se llama “Feminismo silencioso” y en él aparecerán reflexiones desde inicios de 2018 hasta la fecha, las cuales empezaron de manera aislada y posteriormente se conviertieron en un libro.

“Estará muy pronto en librerías y con este pretendo compartir una experiencia reflexiva entorno al yo, al nosotros, al aquí y al ahora”.

Mencionó que el texto está dirigido tanto a mujeres como a hombres.

AMLO se retira en Palenque, Beatriz Gutiérrez Müller estará en CDMX

En varias ocasiones, López Obrador ha anunciado que después de que acabe su mandato en octubre, se irá a su rancho en Palenque para trabajar su investigación sobre el México prehispánico y se retirará de la vida pública.

Durante las conferencias matutinas, AMLO ha mencionado que buscará trasladarse a la Ciudad de México para ver a su esposa y aclaró que es falso que se divorciará.

“Se habla de que ya nos vamos a divorciar con Beatriz y no es cierto. Lo que pasa es que yo me voy a Palenque, Jesús va a terminar la preparatoria y va a entrar a la universidad. Ellos se van a quedar a vivir aquí y yo voy a estar visitándolos y ellos también me van a ir a visitar”, dijo en la conferencia del 3 de julio.

También mencionó que cuando visite a su familia no viajará en aviones porque no quiere que le tomen fotos, así que usará carreteras.

Recientemente, Beatriz Gutiérrez también fue cuestionada por sus seguidores de Instagram sobre si se integrará al gabinete de Claudia Sheinbaum como Secretaria de Cultura, lo que rechazó de inmediato.