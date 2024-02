YouTube eliminó del archivo de los canales en dicha plataforma, del Gobierno de México, así como del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) y del presidente López Obrador, la conferencia de prensa matutina por violaciones a su política contra el acoso y el bullying, que prohibe que se revele en los videos, la información de identificación personal de alguna persona, incluido su número telefónico.

Minutos después, la “mañanera” del 22 de febrero de 2024, fue subido de nueva cuenta a los citados canales, pero editado, debido a que se eliminó la mención del número telefónico de la periodista estadounidense. Durante en el cual la grabación no fue visible en dicha plataforma, se pudo observar la leyenda: “Este video se quitó debido a que infringe la política de YouTube sobre acoso y bullying”.

Las políticas contra el acoso y bullying de YouTube, señalan que se prohibe todo contenido en el que se insulte o calumnie de forma prolongada a una persona, debido a sus rasgos físicos o su pertenencia a un grupo protegido, como edad, discapacidad, etnia, origen étnico, orientación sexual o género.

“Tampoco permitimos otros comportamientos perjudiciales, como las amenazas o el doxing. Tenga en cuenta que somos más estrictos con el contenido que afecta a menores. Si encuentra contenido que infrinja esta política, denúncielo”, exhorta la plataforma de videos.

YouTube es propiedad de Alphabet, una empresa tecnológica multinacional con sede en Mountain View, California, Estados Unidos, cuya principal filial es Google. Por su parte, el Cepropie es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), que documenta las actividades públicas del titular del Poder Ejecutivo Federal, con material de video y audio, para su difusión en los medios electrónicos de comunicación.

El 22 de febrero de 2024, durante su conferencia de prensa matutina, su padre difundió públicamente el número telefónico móvil de Natalie Kitroeff, jefa de la oficina del diario estadounidense The New York Times (NYT), para la República Mexicana, Centroamérica y el Caribe.

El mandatario mexicano fue señalado de supuestamente recibir millones de dólares de parte de líderes cárteles del narcotráfico, después de que el político tabasqueño llegó al poder, según registros y tres personas familiarizadas con el asunto, citadas en un reportaje publicado, el mismo día, por el rotativo neoyorquino.

La investigación titulada ‘Estados Unidos examinó acusaciones de vínculos de cárteles con aliados del presidente de México’, firmada por los periodistas Alan Feuer y Kitroeff, afirmó que descubrió información que apuntaba a posibles vínculos entre “poderosos agentes de cárteles”, con asesores y funcionarios mexicanos “cercanos” a López Obrador, cuando ya “gobernaba el país”.

El presidente López Obrador señaló, el 23 de febrero de 2024, que si la periodista Natalie Kitroeff -jefa de la oficina del diario estadounidense NYT, para la República Mexicana, Centroamérica y el Caribe-, estaba preocupada por la divulgación de su número telefónico móvil, debería cambiarlo y ya.

Al responder a los cuestionamientos de una corresponsal en México, de la cadena estadounidense Univisión, durante su conferencia de prensa matutina, AMLO no consideró que como un error este hecho y pidió a sus críticos no exagerar respecto a esta situación.

“Por encima de eso [la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados] está la libertad, no puede haber un reglamento, ni ninguna ley por encima de un principio sublime, que es la libertad, Prohibido, prohibir ¿El derecho a la calumnia? ¿Ella tiene a derecho a calumniarme a mi y a mi familia, a mis hijos, además sin una prueba?”, dijo el mandatario nacional.

“No pasa nada [....] No exageren, si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que lo cambie, otro número y ya, pero además es la representante del New York Times”, expuso con ironía, el titular del Poder Ejecutivo Federal.

El presidente mexicano insistió que volvería a mostrar un número telefónico de un periodista, que, según él, lo pudiera calumniar de forma pública. “Este es un espacio público y estamos aquí aplicando un principio de la transparencia. No pasa absolutamente nada”, enfatizó.

“Aquí la vida pública es cada vez más pública, no [hubo ningún error]. Claro [que volvería a mostrar un número telefónico de un periodista], cuando se trate de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México”, manifestó.

“Por encima de esa ley está la autoridad moral y la política, y yo represento a un país y a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral, no va a venir cualquier gente, que porque es el New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados”, indicó.

“Eso era antes cuando las autoridades en México permitían que los chantajearan, ahora no, nos tienen que respetar, porque somos una autoridad legal, legítimamente constituida, surgida de un movimiento democrático y en México hay libertades, que no las hay en Estados Unidos”, señalól.

No obstante, declaró que había periodistas en México y en el extranjero, que podrían calumniar impunemente a las personas y no se les podía tocar, “ni con el pétalo de una rosa”.

“A ustedes, con todo respeto, se les da mucho por ver la viga o la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros, como dimos a conocer ayer y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa”, enfatizó

“¿Qué pasa cuando esta periodista me está calumniando, me está vinculando a mi y a mi familia con el narcotráfico sin pruebas? [...] aquí no se puede insultar, no se puede calumniar al presidente de México, además tenemos autoridad moral. Si ustedes calumnian aquí hay réplica, con todo, sea quien sea”, expuso.

AMLO afirmó que el reportaje del medio estadounidense fue “como el parto de los montes, parieron un ratón” y advirtió que respondería siempre a esos señalamientos, como lo hizo un día antes, sin importar la exposición de datos personales.

“Si ustedes calumnian, aquí hay réplica, con todo y sea quien sea, imagínense que termina el presidente de México chantajeado, arrinconado, en el banco de los acusados, por ustedes o por una agencia de un gobierno extranjero”, agregó.

“Por eso es muy importante la honestidad porque eso da libertad, yo no podría hacerlo si fuera un corrupto y no estaría aquí recibiendo golpes de la mafia del poder, incluidas las campañas de desprestigio de medios”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.