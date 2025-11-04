Youtuber mata a tres personas, tras discusión vecinal en Acolman, EdoMex

Roberto Carlos “N”, creador de contenido en la plataforma YouTube conocido como “El Custodio”, habría asesinado a tres personas e hirió a otra en el fraccionamiento Real del Valle, municipio de Acolman, Estado de México, tras una disputa originada por el estacionamiento de un vehículo frente a su domicilio.

Según habitantes de la zona, los residentes del fraccionamiento se estacionaron frente a su vivienda, motivo por el cual “El Custodio” salió a reclamarles. En ese momento, extrajo un arma de fuego de entre sus ropas y realizó disparos en contra de los ocupantes del vehículo. Como resultado de la acción quedaron tres personas sin vida y una más lesionada, quien fue trasladada a un hospital.

Testigos de los hechos refirieron que los enfrentamientos entre “El Custodio” y sus vecinos respecto al estacionamiento de vehículos en las inmediaciones de su hogar eran frecuentes.

En un video difundido en redes sociales, “El Custodio” aseguró haber actuado en legítima defensa, alegando que durante varios años había sido objeto de amenazas por presuntos invasores de viviendas que lo intimidaban con matarlo. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación indicaron que se trataba de una persona agresiva.

“Tuve que defenderme ya que estas personas eran invasores de casas y amenazaban con matarme [..,] ya desde hace años me tenían en esa situación tuve que aplicar legítima defensa. Lo lamento, pero es así, esto es lo que pasa por gente invasora”, expresó en la grabación.

En la misma grabación fue captado detonando su arma de fuego en múltiples ocasiones. Durante el operativo de emergencia, elementos de seguridad municipal acudieron al inmueble. En el exterior encontraron a las tres víctimas mortales, mientras que en el interior el agresor permanecía disparando en contra de los policías, para evitar su aprehensión. Según los primeros reportes, logró escapar.

Acerca de “El Custodio”, según su perfil en YouTube creado hace aproximadamente cuatro años, contaba con más de cuatro mil 200 seguidores y 339 videos publicados. En su canal presumía de contar con más de dos décadas de experiencia en temas de seguridad privada.

“Compartiré más de 25 años de experiencias buenas y malas en el gremio de la seguridad en México. ¿Quieres la verdad? No puedes soportar la verdad. Temas de seguridad privada y pública. Conocerás la verdad en México de las empresas de seguridad privada y todo lo relacionado a este y muchos temas más que no quieren que sepas”, afirmaba en su descripción.

El sujeto había laborado como guardia de seguridad privada, razón por la cual adoptó el nombre de “El Custodio” para su canal de YouTube. En sus publicaciones ofrecía orientación respecto a las condiciones de precariedad y falta de capacitación en que se desenvuelven los vigilantes de seguridad. Asimismo, proporcionaba recomendaciones sobre equipamiento táctico, procedimientos para evitar incurrir en delitos y su perspectiva sobre eventos contemporáneos relacionados con seguridad.

Entre los casos que abordó figuraba el de Carlota, de 74 años de edad, quien disparó en contra de presuntos despojadores de la vivienda de su hija y dio muerte a dos de ellos en el municipio de Chalco, el 18 de abril de 2025. En un video, “El Custodio” utilizó ese acontecimiento para justificar los homicidios que cometió, estableciendo un paralelismo entre ambas situaciones.