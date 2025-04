Yunes desiste en su intento de ser militante de Morena

El senador veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez anunció que desistió de su afiliación como militante de Morena. Sin embargo, fue la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de dicho partido, la que, el mismo día, rechazó su solicitud, por ser “incompatible”, debido a que sigue perteneciendo al Partido Acción Nacional (PAN).

“Al solicitar mi registro en Morena, expuse con claridad que era consecuencia lógica de mi apoyo a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y de mi participación en el Grupo Parlamentario del Movimiento en el Senado”, escribió el legislador veracruzano, en un oficio dirigido a Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de dicho partido.

“Fue también una respuesta a la apertura, solidaridad, y trato afectuoso que he recibido de parte de la propia Presidenta de México y de muchas y muchos militantes de Morena, en especial de mis compañeras y compañeros Senadores, encabezados por Adán Augusto López Hernández”, agregó Yunez Márquez.

“El objetivo fue aportar, no provocar debate interno, ni mucho menos división. Estoy convencido que en los momentos cruciales que vive México, todos debemos sumar nuestras voluntades para enfrentar unidos los retos, que son enormes. En ese ánimo, y enterado de algunas voces que no están de acuerdo con mi afiliación, he tomado las siguientes decisiones, mismas que comparto con Usted: 1.- Continuar apoyando las acciones que emprenda en bien de México la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo”, enfatizó el senador panista.

“2.- Mantenerme como integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en el Senado de la República, donde represento al Estado de Veracruz. 3.- Retirar mi solicitud de afiliación a Morena. Espero de esta manera, contribuir a la unidad de voces y voluntades necesarias para llevar a cabo los altos objetivos delineados por el Gobierno de la República, del cual las y los Senadores formamos parte como integrantes del Poder Legislativo. Reciba mi más afectuoso y cordial saludo”, finalizó Yunes Márquez.

Sin embargo, por su parte, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informó que resolvió no admitir la solicitud de afiliación del senador veracruzano, debido a que era incompatible, por ser militante de otro partido, el PAN.

“El día de hoy, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena resolvió no admitir la solicitud de afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez por ser incompatible con los artículos 4° y 6° de los Estatutos de Morena, que establecen que no podrán ser admitidos las y los militantes de otros partidos políticos”, indicó la instancia partidista, en un comunicado.

“La CNHJ determinó que Yunes Márquez mantiene una militancia activa en el Partido Acción Nacional (PAN), conforme a los registros del Instituto Nacional Electoral (INE), que se confirma mediante sus propias declaraciones públicas donde manifiesta su desacuerdo con la expulsión de dicho partido político y su deseo de impugnar esa decisión”, abundó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

“La CNHJ, a su vez, se hace sabedora de un oficio recibido por la dirigencia de Morena, donde el mismo Yunes Márquez expresa su deseo de retirar su solicitud de afiliación. La CNHJ refrenda su compromiso con las y los Protagonistas del Cambio Verdadero, a partir del respeto a los principios de nuestro Partido-Movimiento y la lucha por la consolidación de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, enfatizó la instancia partidista.