“Dependiendo del sentido de nuestro voto pretenden clasificarnos como ángeles y demonios, como héroes o traidores de la patria [...] yo no estoy de acuerdo en restringir mi libertad por amenazas y presiones, no vine al Senado a buscar revanchas”, insistió el legislador veracruzano.

Yunes Márquez también aseveró que había estudiado la iniciativa y que al aprobarse la reforma judicial, no se iba a destruir México, no se limitaba ninguna de las libertades, ni había riesgo en que se convierta en una dictadura.

“Nunca había visto en el PAN un intento de imposición, con base en amenazas y agresiones han querido obligarme a que me pronuncie en contra de una reforma sin analizarla., simplemente porque se decidió ir en contra de la mayoría legislativa. No estoy de acuerdo con doblarme ante la necedad”, refirió el senador panista, al asegurar que el debate se había limitado y basado en intereses políticos.

“Sé que la reforma al Poder Judicial que se nos ha propuesto no es la mejor, sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla e instrumentarla. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia”, enfatizó.

“No traiciona quien actúa de acuerdo con sus principios. Se requiere más valor para ir en contra de la corriente que montarse en ella. El tiempo dirá”, declaró entre vítores de legisladores de Morena, Partido del Trabajo y PVEM, además de reclamos de los senadores de oposición.

Yunes Márquez pidió licencia para que su suplente y padre, Miguel Ángel Yunes Linares, asuma dicho cargo, para asistir a la sesión del Pleno de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, donde se discutía la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), misma de la que ya se había comprometido a votar en contra.

El senador veracruzano envió una comunicación al Senado de la República, la cual fue informada por José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, y en la cual argumenta problemas de salud que le impedían ejercer su tarea legislativa.

“A efecto de solicitar licencia, para separarme temporalmente de mi cargo como senador de la República por el estado de Veracruz. Como es sabido, vengo enfrentando desde hace varios meses problemas de salud que se han complicado y me impiden cumplir con mi eficiencia mi tarea”, dijo Yunes Márquez.

“Al término en tratamiento al que estoy sometido, asumiré de nueva cuenta mi honrosa representación en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión”, explicó el senador veracruzano, en su comunicado, en el cual también pidió que su padre, el ex gobernador de Veracruz, ocupara su lugar como suplente.

“En términos de los artículos citados, solicito también a usted, llame a mi suplente a rendir protesta y tomar temporalmente posesión del cargo. Agradezco su atención y reitero mis respetos a usted y a todas y todos mis compañeros senadores. Firma, Miguel Ángel Yunes Márquez, senador de la República por el estado de Veracruz”, añadió el legislador veracruzano.

Minutos después, su padre, el ex gobernador veracruzano tomó protesta, mientras los senadores de oposición le gritaban “¡traidor!”. Los integrantes de los grupos legislativos de Morena y sus aliados -de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT)-, arengaba que la reforma judicial iba a pasar.

Yunes Linares dijo que su hijo tenía problemas de salud. Además de que dijo que ni él, ni el senador titular no era cobarde y traidor, como sí lo era Marko Antonio Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

El ex gobernador veracruzano acusó que el político michoacano no aportó un solo voto, pero que su hijo tuvo un millón de sufragios, en la elección del 2 de junio de 2024. Además, dijo que Cortés Mendoza no era dueño del PAN y no podía amagar con una expulsión. Acusó linchamiento en su contra -con insultos y descalificaciones-, así como que pretendían una democracia de redes sociales, de “likes”.

“Nunca nos hemos doblado por el Gobierno, ni por nadie. Los Yunes somos fieles opositores. Mi hijo no es un traidor, él juntó votos para que tú fueras senador, tú no juntaste ni uno. Tú eres el traidor, Marko”, declaró Yunes Linares.

“Muy probable esta misma tarde se reincorpore [su hijo]. No Marko, ni cobarde ni traidor, cobarde y traidor eres tú [...] Miguel Ángel Yunes Márquez ha dado siempre la cara, y a la familia Yunes nadie nos ha doblado”, insistió.