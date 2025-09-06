$!Zacatecas presenta ‘perro robot’ armado que usará en operativos de seguridad

El gobierno de Zacatecas inauguró el nuevo entro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) del estado y presentaron a un perro robot que apoyará en tareas de seguridad.

De acuerdo con autoridades, podrá ser usado para rescates y para ingresar a terrenos complejos y en zonas de difícil acceso para las personas, además de que puede ser equipado con armas.

Durante el evento, el robot táctico caminó frente a los mandos militares y policiales portando un fusil AR-15.

El perro robot de Zacatecas cuenta con cámaras y sensores de reconocimiento, por lo que también puede ser utilizado en tareas de patrullaje y vigilancia.

Se trata de una de las herramientas por las que el gobierno invirtió alrededor de mil millones de pesos para la construcción y equipamiento del C5i.

“Invertir en inteligencia es fundamental para fortalecer la seguridad pública y brindar tranquilidad a las familias zacatecanas. Seguiremos trabajando con decisión y compromiso para consolidar un Zacatecas más seguro, en paz y con bienestar para todas y todos”, dijo el gobernador David Monreal.