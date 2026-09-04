Zacatecas reduce homicidios 85% y suma 3 mil 824 detenidos por delitos de alto impacto

El Gabinete de Seguridad federal reportó una disminución de 85% en el promedio diario de homicidios dolosos en Zacatecas entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, además de que entre octubre de 2024 y agosto de 2026 fueron detenidas 3 mil 824 personas por delitos de alto impacto y en la investigación del ataque contra la comandancia de Ojocaliente ya fueron detenidas tres personas presuntamente relacionadas con la colocación del artefacto explosivo.

Los datos fueron presentados este viernes durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Guadalupe, Zacatecas.

Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que entre 2015 y 2021 el promedio diario de homicidios dolosos en Zacatecas registró un incremento sostenido hasta alcanzar su punto máximo en 2021, con 4.5 casos diarios. A partir de 2022 comenzó una reducción que se ha mantenido hasta este año, de acuerdo con los datos preliminares presentados durante la conferencia.

“Como puede verse claramente hay una disminución del 85% en el promedio diario de homicidio doloso, pasando de 1.13 delitos diarios en septiembre de 2024 a 0.17 en este mes de agosto”, señaló la funcionaria.

En cuanto a los delitos de alto impacto, Figueroa indicó que el promedio diario alcanzó su máximo histórico en 2022, con 9.7 casos al día. Para 2026, el dato preliminar es de cuatro delitos diarios, lo que representa una disminución de 59% respecto de aquel año.

También reportó una reducción en el robo de vehículo con violencia. El promedio diario pasó de cinco casos en 2022 a 2.9 en el dato preliminar de 2026, una disminución de 42%. Según la funcionaria, 2026 registra el promedio diario más bajo de este delito en toda la serie histórica.

La percepción de inseguridad también presentó una reducción. Figueroa informó que al comparar el primer trimestre de 2023, cuando este indicador alcanzó su punto más alto, con el segundo trimestre de 2026, el porcentaje de población que se siente insegura en Zacatecas pasó de 94.8 a 75.1%, una disminución de 21%.

Detenciones y aseguramientos

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026 fueron detenidas 3 mil 824 personas por delitos de alto impacto como resultado de las acciones coordinadas entre las instituciones del Gabinete de Seguridad federal y las autoridades estatales.

En ese periodo fueron aseguradas 100 armas de fuego, más de 7 mil 320 kilogramos de droga y 114 mil cartuchos. Además, las autoridades localizaron y destruyeron seis laboratorios para la producción de metanfetaminas.

Avances en ataque contra comandancia de Ojocaliente

El secretario también informó sobre los avances en la investigación del ataque ocurrido el 30 de agosto contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, en el que fue utilizado un artefacto explosivo colocado en un vehículo.

De acuerdo con las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, la explosión ocurrió alrededor de las 19:50 horas y el vehículo utilizado tenía reporte de robo en Jalisco. Las primeras diligencias establecieron que se habrían utilizado aproximadamente 200 kilogramos de material explosivo.

La agresión dejó 11 personas lesionadas y provocó daños severos en 10 viviendas, daños menores en otras 53 y afectaciones en 15 vehículos, además de daños en las instalaciones de la corporación, unidades particulares y patrullas.

García Harfuch explicó que, desde el momento del ataque, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional acompañaron a las autoridades estatales en las investigaciones. Después de la agresión, la mesa de seguridad acordó reforzar el operativo en la zona con la participación de las instituciones del Gabinete de Seguridad federal y las autoridades estatales.

El análisis de las cámaras de videovigilancia permitió identificar a personas relacionadas con el ataque. El 31 de agosto fue detenido Juan Pedro “N”, señalado como el responsable principal de la colocación de artefactos explosivos improvisados en la comandancia.

Durante su detención fueron asegurados una granada de fragmentación, un artefacto explosivo improvisado, 70 cartuchos, cargadores, dosis de diversas drogas, un teléfono, 22 artefactos ponchallantas y un vehículo.

Posteriormente fueron detenidos Hipólito “N” y Miguel “N”. Este último cuenta con una orden de aprehensión por homicidio. Ambos estarían relacionados con una célula delictiva con operaciones en Aguascalientes y Zacatecas y, de acuerdo con los datos recabados durante la investigación, habrían realizado labores de vigilancia para llevar a cabo la agresión.

García Harfuch señaló que estas detenciones y las investigaciones permitieron avanzar en la identificación de otras personas que habrían participado en el traslado y colocación del vehículo utilizado en el ataque.

“Esta es una investigación terminada y se está apoyando en todo a la Fiscalía General de Justicia hasta detener a todos los responsables y eliminar estas células delictivas que generan violencia”, sostuvo.

El secretario indicó que una de las líneas de investigación ubica la agresión en el contexto de la disputa entre células del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico por el control de rutas, territorios y actividades ilícitas.

Añadió que las autoridades federales profundizaron las investigaciones para localizar a los demás responsables, incluidos aquellos que no se encuentran en Zacatecas.

Operativos contra grupos delictivos

García Harfuch informó además sobre otros operativos realizados en Zacatecas y entidades vecinas.

En una operación desplegada en Zacatecas y Aguascalientes fueron detenidas seis personas relacionadas con una célula delictiva. En esas acciones fueron aseguradas armas de fuego, más de 16 dosis de metanfetamina, vehículos y cinco inmuebles.

En Jiménez del Teul se realizó un cateo en un inmueble vinculado con una organización delictiva. Ahí fueron aseguradas 22 piezas de explosivo, mecha, iniciadores eléctricos y 30 kilogramos de material explosivo de uso industrial.

El funcionario señaló que este aseguramiento permitió retirar materiales que podrían ser utilizados para poner en riesgo a la población y a las autoridades.

Ese mismo día, en Juchipila, fueron detenidas 10 personas vinculadas con una célula delictiva y fueron liberadas dos personas privadas de su libertad. En el operativo se aseguraron un arma larga, cargadores, cartuchos, droga, equipos de comunicación y vehículos.

En Benito Juárez, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano localizaron a cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, quienes habían sido captadas en Michoacán y Jalisco mediante falsas ofertas de trabajo y trasladadas a un campamento de un grupo delictivo.

En Juchipila también se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra el director de seguridad pública municipal y un elemento de esa corporación por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y abuso de autoridad.

Como parte de las acciones para desarticular las estructuras operativas de los grupos delictivos, en Magdalena, Jalisco, fueron detenidos Alfredo “N”, identificado como líder regional con operaciones en Jalisco y Zacatecas, e Isidro “N”, quien se desempeñaba como subdirector de la policía municipal. Ambos fueron señalados como operadores logísticos de un grupo delincuencial.

Detenciones por extorsión

García Harfuch también presentó resultados de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en Zacatecas.

Entre las personas detenidas mencionó a Fernando “N”, señalado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y relacionado con extorsiones a comerciantes de tiendas de abarrotes en Guadalupe.