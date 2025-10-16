Zaldívar defiende Ley de Amparo; es para proteger derechos humanos y no ‘un instrumento en manos de delincuentes’, dice

El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, defendió las reformas a la Ley de Amparo aprobadas por el Congreso de la Unión, asegurando que las acusaciones que las señalan de regresivas y limitantes en la defensa de los derechos son “absolutamente falsas”.

El miércoles, el Senado concretó la aprobación de la Ley de Amparo en medio de acusaciones de simulación en retroactividad por parte la oposición. La reforma se avaló tan solo unas horas después de haberla recibido de la Cámara de Diputados y fue turnada al Poder Ejecutivo para ser promulgada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, el ex Ministro defendió las reformas durante la conferencia matutina de este jueves, argumentando que “lo único que busca es hacer un juicio de amparo más ágil, más cercano, más claro y corregir algunos excesos”.

Además, reiteró que el amparo debe proteger los derechos humanos de todas las personas, “pero no puede ser instrumento en manos de delincuentes para generar daños a la sociedad”.



Reforma busca evitar abusos, dice ex Ministro

Zaldívar explicó que la reforma busca corregir abusos que habían desvirtuado la figura de la suspensión, pues la Ley de Amparo ha tenido que evolucionar para evitar que ciertas personas utilicen esta “institución tan noble para fines ilícitos”.

El ex Ministro se centró en la modificación de la suspensión relativa al combate al lavado de dinero y detalló que la Ley de Amparo recién aprobada tiene como objetivo evitar el abuso que se estaba haciendo con suspensiones para dificultar y obstaculizar el combate al lavado de dinero.

“Creo que todas y todos nosotros podemos estar de acuerdo que una institución tan noble como el amparo no puede servir para defender y proteger a gente que se dedica a lavar dinero y ser parte de la delincuencia organizada. Sin embargo, por criterios, desde mi punto de vista, erróneos de la corte y de algunos tribunales federales, se venían levantando todos los bloqueos a cuentas de presuntos delincuentes”, sostuvo en conferencia desde Palacio Nacional.

Añadió que la reforma establece que en caso de que haya un bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, “en principio no procede la suspensión”.

“Pero, ¿qué pasa si una persona no forma parte de una organización de lavado de dinero y se le bloqueó su cuenta por error? Tiene la oportunidad, de acuerdo con la ley, de acreditar el origen lícito del recurso y en ese momento se le otorga la suspensión”.

Otra excepción a la suspensión aplica cuando se trata de una actividad federal (sujeta a permiso, licencia o concesión) y la persona no cuenta con dicha autorización, pues la suspensión no puede sustituir la licencia otorgada por la autoridad federal.



Zaldívar rechaza que sean reformas sean regresivas

Zaldívar afirmó que el actual Gobierno “no podría proponer reformas regresivas”.

La finalidad, detalló, es hacer el juicio de amparo “más moderno, más ágil”, acortar los plazos y dar un paso decisivo hacia la justicia digital, lo que resultará en una justicia “más cercana, más accesible”.

Respecto a las críticas sobre la limitación de derechos, el ex Ministro desmintió que se acote el acceso al amparo para intereses colectivos y del medio ambiente.

Señaló que la iniciativa fue modificada en el Senado para establecer los elementos esenciales del interés legítimo, garantizando una “defensa plena de los derechos difusos, de los derechos colectivos del medio ambiente”.



“No hay ninguna retroactividad”

Zaldívar también defendió la reforma sobre los créditos fiscales firmes, la cual busca corregir el “daño enorme a la colectividad” que se genera porque empresas y personas utilizan “múltiples medios de defensa, recursos, juicios de nulidad, amparos, etcétera” para prolongar el cobro de créditos fiscales ya determinados por la Suprema Corte.

Dijo que la reforma establece que solo se impugnará la resolución final del procedimiento de cobro, acortando el proceso “durante varios años” sin afectar las defensas de los deudores.

Finalmente, el ex Ministro fue enfático al desmentir la retroactividad de la ley, acusando a jueces y magistrados en retiro de “mentir deliberadamente”.

Aclaró que el artículo transitorio es “muy claro”: en materia procesal no hay retroactividad. Las etapas de los juicios en trámite que ya concluyeron (como la admisión de una demanda o una suspensión otorgada) “no se pueden tocar” y son “intocables e intocados”. Solo las etapas futuras se regirán por las nuevas reformas.



Sheinbaun defiende Ley de Amparo

La Presidenta Sheinbaum también defendió la reforma y mencionó que con ella habrá “más acceso a la justicia”, además de que buscan fortalecer la protección de los derechos.

“A los lavadores de dinero, pues, eso sí, no hay suspensión, a los deudores alimentarios, a los deudores del fisco, bueno, tienen todo el derecho a todos los procesos de amparo, todos”, sostuvo.

La Mandataria detalló que se planteó que no haya una suspensión provisional cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo decida, sin embargo, señaló que se puede tener acceso después “siempre y cuando depositen el recurso que deben de garantía”.

“Cuando se está planteando que no pueden tener la suspensión provisional cuando ya decidió la Corte, imagínense; o sea, cuando el Poder Judicial ha hecho su trabajo y ya la Corte toma una decisión, ahí no tiene acceso a la suspensión provisional”.