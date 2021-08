Zaldívar recibe a Vargas tras su destitución como presidente del TEPJF; SCJN no admite controversia

MÉXICO._ El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), informó, este lunes que recibió al magistrado José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Recibí al magistrado José Luis Vargas, a quien le reconozco su disposición para lograr una salida a la situación que está viviendo el TEPJF. Estoy seguro de que en breve estará superada esta crisis institucional. quien le reconozco su disposición para lograr una salida a la situación que está viviendo el TEPJF. Estoy seguro de que en breve estará superada esta crisis institucional”, escribió Zaldívar Lelo de Larrea, en su cuenta de la red social Twitter.

“Vengo a platicar con el ministro presidente sobre la crisis constitucional que se está viviendo en el Tribunal. Permanezco en que se actúe con legalidad y por supuesto encontrando la salida política a todo esto. Estamos en una controversia que tiene que tener una salida primero que nada jurídica”, indicó Vargas Valdez a su llegada a la sede central de la SCJN, ubicada en la avenida José María Pino Suárez, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

“Pedí la reunión en un par de ocasiones en días pasados. Llamo a la cordialidad a los demás magistrados, permanezco en esa posición permanezco en la decisión que se tome, que sea lo mejor para que se active con legalidad y encontrando la salida política: que es que se active la salida pacífica. Estamos en una controversia que tiene que tener primero que nada una salida jurídica”, expresó Vargas Valdez.

El 6 de agosto, durante una conferencia de prensa, desde la sede central de la SCJN, el ministro advirtió que no existen condiciones para que Vargas Valdez continúe como presidente del TEPJF y afirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene atribuciones para intervenir en la crisis que se está viviendo en el TEPJF.

“La permanencia en la presidencia del Tribunal del magistrado Vargas ya no es viable, ya no hay condiciones para que él siga en el cargo que él dice que sigue ostentando [...] Me parece que con realismo y responsabilidad, debería dar un paso al lado y que la mayoría decida quién debe ser presidenta o presidente del Tribunal. Es momento de anteponer cualquier ambición personal al bien del país”, dijo Zaldívar Lelo de Larrea.

“El tema es qué es lo más conveniente en esta transición después de que se ha removido, por esta mayoría, al que era presidente del Tribunal Electoral. ¿Qué es lo que conviene? ¿Nombrar de inmediato a un nuevo presidente o dar un plazo de transición, un interinato, para que permita el diálogo entre ellos y generar una candidatura que llegue mucho más legítima?”, explicó.

El ministro presidente de la SCJN sugirió que la Presidencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón podría ser considerada como un “interinato”. También sostuvo que, si bien la controversia que presentó Vargas Valdez sería tramitada, el conflicto interno en el TEPJF “no puede esperar una resolución jurídica, eso es un tema político y tiene que resolverse con diálogo”.