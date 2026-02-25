Zar Antidrogas de EU visita México tras operativo contra ‘El Mencho’

Sara Carter, titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, sostuvo dos reuniones con autoridades mexicanas el 24 de febrero, después del operativo en el que fue muerto Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Carter llegó a Palacio Nacional a las 12:45 horas y salió del recinto a las 14:40 horas del martes.

Al encuentro también asistió Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México.

En la reunión participaron integrantes del Gabinete de Seguridad: Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional; y Raymundo Pedro Morales, Secretario de Marina.

Estuvieron presentes también Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, y Ernestina Godoy, Fiscal General de la República.

Horas después del encuentro en Palacio Nacional, la ONDCP publicó un comunicado en el que confirmó que Carter y Johnson sostuvieron un segundo encuentro con el liderazgo militar y de seguridad de México.

”La directora de la ONDCP, Sara Carter, y el Embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, se reunieron con el liderazgo militar y de seguridad de México para reconocerlos por la operación exitosa dirigida contra Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes”, señala el texto.

En ese mismo documento, la dependencia identificó a Oseguera Cervantes como responsable del tráfico de drogas hacia territorio estadounidense y como amenaza a la seguridad nacional de ese País.

El Gabinete de Seguridad de México informó, mediante un comunicado, que las reuniones se realizaron por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Tuvimos una reunión de alto nivel muy productiva con el Embajador Ronald Johnson y Sara Carter, directora de la ONDCP, donde reafirmamos el compromiso de colaboración bilateral en beneficio de nuestras naciones, en un marco de respeto a la soberanía y cooperación basada en la confianza mutua”, señaló.

Johnson describió los encuentros como productivos y los enmarcó en la cooperación bilateral impulsada por los presidentes Donald Trump y Sheinbaum Pardo.

“Estamos trabajando juntos para detener el flagelo del fentanilo y desmantelar las redes que envenenan nuestras comunidades”, expresó en un mensaje publicado en redes sociales.

La ONDCP cerró su comunicado con una referencia directa a la agenda del Presidente Trump.

“El Presidente Donald Trump está cumpliendo su promesa de fortalecer nuestra seguridad nacional y salvar vidas estadounidenses”.

El CJNG ha sido clasificado por el Gobierno de Estados Unidos como organización terrorista extranjera, calificación que ha generado tensiones diplomáticas con México en el marco de las presiones estadounidenses para intensificar el combate al narcotráfico en territorio mexicano.