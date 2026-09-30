$!Zarpa de Mazatlán buque de la Armada de México para llevar apoyo a afectados por el Huracán Polo en BCS

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que el Buque de Apoyo Logístico “Isla Tiburón” partió desde Mazatlán hacia La Paz, Baja California Sur, con 600 despensas y 4 mil 912 litros de agua embotellada a bordo, para establecer un puente marítimo y brindar ayuda a la población afectada por el paso del huracán Polo. A través de un comunicado se informó que se realizó el embarque en el Buque Multipropósito “Zapoteco” de mil 400 despensas y 11 mil 088 litros de agua embotellada, que se trasladarán a esa entidad con la finalidad de hacerlos llegar a la población tras el impacto de citado fenómeno meteorológico.



Activan Plan Marina en Sonora De igual manera, la Segunda Región Naval en Guaymas, Sonora, activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio a la población civil, por lo que personal naval brinda apoyo en los municipios de Guaymas, Empalme, Huatabampo Hermosillo (Bahía Kino), Yavaros y Navojoa, Sonora, ante las inundaciones e intensas lluvias que dejó el huracán “Polo” a su paso por ese Estado. En este contexto se desplegaron 115 elementos y material de la Brigada de Respuesta a Emergencias y de Infantería de Marina para brindar apoyo inmediato y resguardo a la población afectada, con el apoyo de dos vehículos Unimog, seis comandos, 27 pick up, seis redilas, tres ambulancias, seis volteos, dos retroexcavadoras y dos pipas de agua. El personal naval ha brindado apoyo en la evacuación de 97 personas de zonas afectadas, así como a despejar tres vías de comunicación y en el retiro de aproximadamente 10 m3 de basura y escombros.



Entregan despensas en Santa Rosalía Personal del Sector Naval de Santa Rosalía, en Baja California Sur, entregó 125 despensas en los municipios de Loreto y Mulegé, a las familias que se vieron afectadas por el impacto del huracán Polo, como una muestra de que la Marina es una institución cercana a la gente y el personal naval está preparado para acudir a donde la nación lo requiera. Asimismo, personal del Sector Naval de Santa Rosalía ayer efectuó la evacuación médica vía aérea de una menor de edad, quien sufrió traumatismo craneoencefálico leve, siendo trasladada en un helicóptero de la Armada de México desde la colonia Los Frailes, municipio de Mulegé, a Santa Rosalía, donde fue entregada a una ambulancia para su traslado a un hospital de la localidad, con el fin de recibir atención especializada. La Cuarta Zona Naval, en La Paz, Baja California Sur, realizó reunión de coordinación interinstitucional encabezada por el Consejo Estatal de Protección Civil, en la que personal naval dio a conocer detalles del impacto del huracán Polo en esa entidad y las acciones a seguir en el Plan Marina en su Fase de Auxilio. Asimismo, en la localidad de San Carlos, se llevaron a cabo recorridos por parte de personal de esta Institución, con el fin de evaluar las áreas que resultaron afectadas y poder brindar apoyo de manera oportuna a la población civil.

De igual forma, la Octava Zona Naval, en Topolobampo, Sinaloa, se integró al Centro de Mando de Protección Civil que se instaló en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, con el propósito de fortalecer las acciones preventivas y de respuesta ante los posibles efectos del huracán Polo en la zona norte de Sinaloa, para efectuar coordinaciones de los esfuerzos de las diferentes instituciones de los tres órdenes de Gobierno. En el Sector Naval de Puerto Cortés, Baja California Sur, se desplegó una Brigada de Respuesta a Emergencias en comunidades del municipio de Comondú, para brindar apoyo en la atención y organización de albergues, reforzamiento de bordos y embarcaderos, remoción de maleza y escombros en canales de agua y vías de comunicación, manteniendo vigilancia permanente para salvaguardar la integridad de la población.