$!Zarpa el Buque Escuela Velero ARM. ‘Cuauhtémoc’ para iniciar el Crucero de Instrucción ‘Pacífico Norte 2026’

CIUDAD DE MÉXICO._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que zarpó del puerto de Acapulco, Guerrero, el Buque Escuela Velero ARM. “Cuauhtémoc” (BE-01), la mañana de este miércoles, para iniciar el Crucero de Instrucción “Pacífico Norte 2026”.

Esto con el propósito de fortalecer la formación profesional de las y los Guardiamarinas egresados de la Heroica Escuela Naval Militar y representar a México en los puertos que visitará durante esta travesía.

La ceremonia de zarpe se realizó en el muelle de la Octava Región Naval y fue presidida por el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, quien estuvo acompañado por Evelyn Salgado Pineda, Gobernadora de Guerrero; Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo; y el General Enrique Martínez López, en representación del Secretario de la Defensa Nacional, así como por autoridades navales, civiles y militares.