$!Zarpa el Buque Escuela Velero ARM. ‘Cuauhtémoc’ para iniciar el Crucero de Instrucción ‘Pacífico Norte 2026’

CIUDAD DE MÉXICO._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que zarpó del puerto de Acapulco, Guerrero, el Buque Escuela Velero ARM. “Cuauhtémoc” (BE-01), la mañana de este miércoles, para iniciar el Crucero de Instrucción “Pacífico Norte 2026”.
Esto con el propósito de fortalecer la formación profesional de las y los Guardiamarinas egresados de la Heroica Escuela Naval Militar y representar a México en los puertos que visitará durante esta travesía.
La ceremonia de zarpe se realizó en el muelle de la Octava Región Naval y fue presidida por el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, quien estuvo acompañado por Evelyn Salgado Pineda, Gobernadora de Guerrero; Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo; y el General Enrique Martínez López, en representación del Secretario de la Defensa Nacional, así como por autoridades navales, civiles y militares.
Este crucero constituye un nuevo capítulo en la historia del Buque Escuela Velero ARM. “Cuauhtémoc”, reafirmando el compromiso de la Armada de México con la formación integral de sus futuros oficiales navales, la preservación de las tradiciones marineras y la representación de México como una nación de paz y buena voluntad ante la comunidad internacional.
Con 43 años de servicio, el Buque Escuela Velero ARM. “Cuauhtémoc”, conocido como el “Embajador y Caballero de los Mares”, constituye el principal medio de instrucción náutica de la Heroica Escuela Naval Militar, donde las y los Guardiamarinas fortalecen sus conocimientos y habilidades, al tiempo que proyecta la presencia de México en el extranjero como símbolo de paz, amistad y cooperación entre las naciones.
Durante esta comisión, el Buque Escuela recorrerá aproximadamente 9 mil 812 millas náuticas en 92 días, de los cuales 69 serán de navegación y 23 de permanencia en puerto, visitando los puertos de Honolulú, Hawái; Seward, Alaska; Victoria, Canadá; San Francisco y San Diego, California, para finalmente retornar al puerto de Acapulco, Guerrero.