$!Zarpan dos buques de México con víveres, medicamentos y plantas potabilizadoras para Venezuela

Las secretarías de Marina y de Relaciones Exteriores informaron que este domingo zarparon los buques de apoyo logístico ARM Isla Holbox (BAL-02) y ARM Huasteco (AMP-01) con rumbo a Venezuela, donde entregarán aproximadamente 2 mil 3 metros cúbicos de ayuda humanitaria para las personas afectadas por los sismos registrados en ese país. De acuerdo con el comunicado, el envío se realiza por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum y es resultado de la coordinación entre la Armada de México, la Cancillería, así como de la colaboración de empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que participaron en la integración de los insumos destinados a la población damnificada. El buque ARM Isla Holbox transporta cerca de mil 750 metros cúbicos de víveres, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos. Además, lleva cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua purificada por hora cada una, junto con el personal especializado encargado de su operación.

Por su parte, el ARM Huasteco traslada 253 metros cúbicos adicionales de víveres, agua embotellada, artículos de aseo personal e insumos médicos. La carga enviada por el gobierno mexicano proviene de donaciones recibidas en diversos centros de acopio instalados en la Ciudad de México y fue concentrada en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Veracruz para su embarque. La Semar detalló que, a través de la Primera Región Naval con sede en Veracruz, participan 100 elementos de las Brigadas de Respuesta ante Emergencias (BRE) en las labores de carga, traslado marítimo y desembarque del apoyo humanitario. Para estas operaciones también se emplean una grúa y dos montacargas. Ambos buques tienen un tiempo estimado de navegación de seis días hasta su arribo a territorio venezolano. Las dependencias federales señalaron que este envío se suma al avión que partió durante la semana con destino a Venezuela transportando ocho plantas de energía eléctrica.