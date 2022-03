Zedillo acusa que Latinoamérica sufre ‘ola de gobernantes populistas e ineptos’

Ernesto Zedillo Ponce de León -quien gobernó México desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2000- criticó a los políticos de izquierda en América Latina, al señalar que la región sufre una “ola de gobernantes populistas e ineptos”, porque, según él, estos no son capaces de hacer lo necesario para encauzar a sus respectivas naciones en el camino del desarrollo.

“Esperemos que la ola de gobernantes populistas e ineptos que están sufriendo un buen número de Países latinoamericanos sea seguida, gracias a la democracia que, aunque dañada, aún tenemos, de liderazgos decididos y capaces de hacer lo necesario para que nuestras naciones se encaucen firmemente en el camino del desarrollo y la superación de nuestros rezagos históricos”, dijo el ex mandatario mexicano.

El penúltimo los ex Presidentes mexicanos que durante 71 años eran militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), participó en la conferencia ‘Perspectivas económicas y el futuro de la tecnología en Latinoamérica’, organizada por NTT Data, una empresa multinacional de consultoría y servicios de tecnología de la información, con sede en Tokio, Japón.

Por otra parte, Zedillo Ponce de León criticó la gestión de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 en la región, calificándola como “el desastre latinoamericano”.

El ex Presidente mexicano criticó que durante el 2020, varios gobiernos de países de la región descuidaron y minimizaron los riesgos de la pandemia por Covid-19, lo cual, consideró, derivó en malas decisiones de salud pública y económicas.

“Reaccionaban jugando las cartas de la división, la demagogia y el populismo”, insistió el priista, de 70 años de edad, quien, además, cuestionó la decisión de los gobiernos de algunos Países latinoamericanos por “detener y revertir” las reformas estructurales que ya fueron adoptadas en el pasado y que mucha falta hacen, según él, para favorecer el desarrollo.

“Contrario a lo que proclaman gobernantes populistas, la causa del pobre desempeño de las economías latinoamericanas en años recientes no se encuentra en las reformas de fines del siglo XX y principios del siglo XXI”, insistió el ex mandatario mexicano.

“En realidad el problema con nuestros países no es que tuvieran reformas, el problema es que éstas nunca fueron lo suficientemente completas en sus objetivos ni en su ejecución”, Zedillo Ponce de León, durante la conferencia.

El 3 de septiembre del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eligió al ex Presidente mexicano, como uno de los miembros de un panel independiente que investigaría la respuesta de la agencia a la pandemia del SARS-CoV-2.

El ex mandatario mexicano estuvo en el Panel Independiente para la Preparación y Respuesta ante una Pandemia (IPPR, por sus siglas en inglés), junto a otros 12 expertos, que tuvo como copresidentes a la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la ex presidenta liberiana, Ellen Johnson Sirleaf.

“Tenemos el objetivo de informarnos de todo acerca de las etapas tempranas de la emergencia, la propagación mundial, el impacto social y económico y cómo fue controlada y mitigada [...] La OMS dejó en claro que sus archivos son como un ‘libro abierto’. Todo lo que queramos ver, lo veremos”, declaró Clark, en un comunicado.

“Las recomendaciones del panel tendrán como objetivo apoyar la gestión eficaz de la pandemia y fortalecer la forma en que el mundo puede prepararse y responder a futuras pandemias”, abundó la ex primera ministra de Nueva Zelanda, en el mismo comunicado.

-Con información de Fobes México