Zhenli Ye Gon obtiene amparo para conocer detalles de detención en EU

El empresario farmacéutico de origen chino, Zhenli Ye Gon, recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, obtuvo un amparo federal para que las autoridades mexicanas le informen la fecha exacta de su detención en Estados Unidos y le remitan copia del proceso penal seguido en su contra ante un juez de Washington D.C.

El Juez Juan Mateo Brieba de Castro, adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, determinó que la información solicitada por Ye Gon resulta “trascendente para salvaguardar el debido proceso penal que se le sigue en su contra”.

El juzgador ordenó remitir la petición del empresario, presentada en noviembre de 2024, al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, para que resuelva lo conducente.

El Juez federal argumentó que, a fin de que el solicitante del amparo cuente con las herramientas necesarias para afrontar el poder punitivo del Estado, el juez del proceso debe tener toda la información posible para resolver la situación jurídica del procesado.

“El actuar de la responsable no fuera consistente con el artículo 17 de la Carta Magna que ordena a toda autoridad la búsqueda de la justicia sustantiva”, señaló Brieba de Castro en su resolución, al indicar que la Secretaría de Relaciones Exteriores debió remitir el planteamiento de la solicitud al juez que tiene a su cargo el proceso.

Según lo dio a conocer el diario El Universal, el 13 de diciembre, Ye Gon solicitó la protección de la justicia federal luego de que la SRE le negó la información al argumentar que carece de facultades para atender requerimientos de particulares y que es la Fiscalía General de la República la que lleva los procesos de extradición.

En noviembre de 2024, el empresario de origen chino solicitó la información a Miguel Ángel Méndez Buenos Aires, fiscal de Asuntos Internacionales de la FGR, quien remitió su petición a la Dirección de Extradiciones de la Unidad de Procedimientos Internacionales de la FGR.

La dependencia le dio respuesta en abril de 2025; sin embargo, Ye Gon puso en duda la legalidad del oficio.

El caso de Ye Gon se remonta a 2007, cuando agentes federales realizaron un decomiso histórico de 207 millones de dólares en efectivo en su residencia ubicada en Sierra Madre 515, en las Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.

Tras el operativo, el empresario farmacéutico fue detenido en la ciudad de Rockville, Maryland, por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

En 2009, la justicia estadounidense exoneró a Ye Gon de las imputaciones por distribución de metanfetaminas en Estados Unidos. No obstante, el empresario de origen chino logró permanecer en aquel país mediante diversos recursos legales con los que frenó la solicitud de extradición del Gobierno de México, que lo requería por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y contra la salud.

Finalmente fue extraditado y actualmente permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.