Zoé Robledo defiende al IMSS tras protestas; llama al diálogo y asegura que se mantienen los servicios

“Creemos en el diálogo y creemos en la democracia, por eso los problemas y las demandas que tienen que ver con la operación debemos escucharlas y debemos atenderlas”, sostuvo.

Sobre otras demandas, como el regreso del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), explicó que se requieren modificaciones legales que no corresponden directamente al instituto.

Robledo señaló que el incremento salarial propuesto de 6.8 por ciento, compuesto por 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones, ya fue aprobado. No obstante, indicó que quienes no estén de acuerdo podrán participar en una consulta sobre el aumento el próximo 14 de octubre.

“En estos días ha habido manifestaciones de trabajadores y de jubilados y lo respetamos porque son parte del IMSS”, afirmó al referirse a las inconformidades por las condiciones laborales y las demandas de los trabajadores.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, defendió la operación de la institución ante las manifestaciones de grupos de trabajadores y jubilados, llamó al diálogo para atender las demandas del personal y aseguró que los servicios médicos no se han interrumpido durante las protestas.

El titular del IMSS también pidió a quienes participan en las movilizaciones que las realicen sin afectar a terceros. Aseguró que, pese a las protestas, la atención médica continúa en las unidades de la institución.

“Durante estos días la operación del IMSS no se ha interrumpido”, afirmó.

Como ejemplo, detalló que durante la última semana nacieron en el instituto 5 mil 745 niñas y niños, se realizaron 30 mil 583 cirugías y se otorgaron 662 mil consultas de especialidad, además de dos millones de consultas en consultorios de medicina familiar.



Aumentan los servicios y la población atendida

Robledo reconoció que el crecimiento de la población derechohabiente y la atención de enfermedades crónico-degenerativas continúan generando saturación en los servicios, pese al aumento de personal, la apertura de hospitales y la ampliación de horarios de consulta.

Explicó que, de 2019 a la fecha, el número de trabajadores asegurados pasó de 20 millones a casi 23 millones, mientras que los pensionados aumentaron de 4.3 a 6.3 millones. En el mismo periodo, las madres y los padres de los asegurados atendidos por el instituto pasaron de 4.4 a 5.9 millones.

“Hoy atendemos a más personas que nunca”, señaló.

Para responder a la demanda, indicó que desde 2019 se incorporaron 109 mil trabajadores, de los cuales 28 mil son enfermeras y enfermeros y 39 mil son médicos especialistas.

También informó que se abrieron 17 mil turnos de medicina familiar por las tardes y durante los fines de semana, mientras que para 2030 se prevé contar con más de 10 mil camas adicionales.

En cuanto a la infraestructura hospitalaria, detalló que durante los dos primeros años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se inauguraron siete hospitales del IMSS, ocho más están próximos a sumarse y otros 19 se encuentran en construcción.

El director del instituto expuso que también aumentó la capacidad de atención en servicios especializados. En hemodiálisis, el número de personas atendidas pasó de 75 mil en 2019 a 100 mil actualmente. En 2025 se realizaron 3 mil 500 trasplantes, cifra que calificó como la más alta en la historia de la institución.

Asimismo, indicó que el IMSS cuenta con 36 centros especializados para atender el cáncer infantil, frente a los tres que había en 2019, y que las salas de hemodinamia para atender infartos aumentaron de seis a 82.



Reconoce pendientes en el abasto de medicamentos

Robledo informó que el IMSS registra un abasto de medicamentos de 94 por ciento, aunque reconoció que el porcentaje restante representa un problema que la institución busca reducir.

Explicó que diariamente se surten recetas a 769 mil personas y pidió a los derechohabientes que no reciban alguno de sus medicamentos conservar la receta e ingresar a RecetaCompleta.gob.mx para registrar el faltante con su CURP.

De acuerdo con lo expuesto, la plataforma ofrece una solución en un plazo de 36 horas o menos. También señaló que se reforzará la supervisión en el suministro de insumos, las cargas de trabajo, los servicios de urgencias, las cirugías pendientes y el trato a los derechohabientes.

“Vamos a dar soluciones y vamos también a reforzar la supervisión en todos los temas: en el abasto de insumos, en cargas de trabajo, en urgencias, en las cirugías pendientes, en el buen trato que merece cada uno de los derechohabientes”, afirmó.

Finalmente, Robledo reconoció que el instituto enfrenta retos demográficos, epidemiológicos y financieros, además de problemas estructurales que requieren atención.

“La vía para resolver los grandes retos del IMSS es el trabajo conjunto, activo, de todos los días”, sostuvo.

El funcionario concluyó que la institución, que tiene 83 años de existencia, debe continuar con los cambios necesarios para responder a las necesidades de la población y del personal que presta los servicios.