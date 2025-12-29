Zoé Robledo garantiza atención médica tras accidente del Tren Interoceánico

Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la institución garantiza la atención médica y el acompañamiento integral a los familiares de las personas lesionadas tras el accidente del Tren Interoceánico.

Durante la conferencia matutina encabezada en Palacio Nacional por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que los protocolos de emergencia y contingencia se activaron en las unidades médicas de la región desde el primer reporte del incidente.

Robledo Aburto informó, vía enlace desde Ixtepec, Oaxaca, que tras el siniestro se recibieron inicialmente a 33 pacientes en el Hospital Rural de Matías Romero debido a su cercanía geográfica.

De este total, 14 personas ya fueron dadas de alta por presentar mejoría clínica, mientras que cuatro permanecen internadas en dicha unidad y el resto de los afectados fue trasladado a otros centros hospitalarios.

En el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS, ubicado en Salina Cruz, Oaxaca, se encuentran concentrados actualmente 16 pacientes.

Respecto al estado de salud de los ingresados, Robledo Aburto afirmó que ningún paciente tiene riesgo de perder la vida y detalló que cinco personas presentan fracturas, por lo cual ya se encuentran programadas para intervención quirúrgica.

“Muchos con lesiones, con golpes, contusiones, cinco con fracturas que van a ser ya programadas para cirugía”, declaró Robledo Aburto, en relación con los pacientes atendidos en Salina Cruz, Oaxaca.

Asimismo, indicó que estableció comunicación con Martí Batres Guadarrama, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quien reportó que las siete personas internadas en el Hospital de Tehuantepec de dicha institución fueron visitadas y contactadas.

La institución también brinda apoyo en alimentación y alojamiento a los familiares de las personas que permanecen hospitalizadas.

En el caso específico de una familia originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, se realizan las gestiones necesarias para su traslado a dicha ciudad, buscando atender las necesidades derivadas de esta situación de emergencia.