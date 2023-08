“Esto no es el final de nada, es el principio de una nueva batalla, por eso, le he pedido a “Manuelita” Obrador y a Carlos Morales que los dos, en equipo, salgan a caminar, salgan a encontrarse con la gente”, sostuvo.

“Le he pedido a dos compañeros del equipo: el presidente de Tuxtla, Carlos Morales Vázquez, y la diputada Manuelita Obrador que vayan al encuentro de nuestros compañeros para decirles que ésta es la transformación: luchar por principios, ideales y no por cargos. Les agradezco su disposición y entrega para que no se diga adiós a la esperanza”, escribió en su cuenta de Facebook.

“Algunas personas no entienden y algunas no quieren entender que hay causas que se defienden por encima de cualquier aspiración y se atrevieron a decir que el proyecto había terminado, ‘que me bajaron’, que yo simplemente me iría sin decirles qué me movió seguir acompañando al Presidente López Obrador en la construcción del IMSS-Bienestar.

Por eso tenía que venir con ellos y ellas, era una responsabilidad”, explicó en su cuenta de Facebook.

¿Quién es Manuela Obrador, la nueva aspirante de Morena a la gubernatura de Chiapas?

Manuela Obrador nació en Palenque el 2 de julio de 1970. Es economista por la Universidad Autónoma de Chiapas y realizó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard.

Actualmente se desempeña como diputada federal, cargo que ganó en 2018; sin embargo, fue reelecta en las elecciones de 2021.

Fue fundadora de Morena y consejera nacional del partido de 2014 al 2018.

En la administración federal ocupó el cargo de jefa del Departamento Administrativo del Programa Fideicomiso Fondo 95, de la Procuraduría Agraria, así como jefa de la oficina de pagos de la SEP.

En el ámbito local fue directora de Hacienda en el gobierno de Palenque, Chiapas.