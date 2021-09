GUASAVE. _ Si es usted una de las personas de Guasave que se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 con biológico de las marcas Sinovac o Pfizer y que por alguna razón no pudo acudir a aplicarse el refuerzo, para poder hacerlo tendrán que acudir a otro municipio o incluso a otro estado.

Daniel Hibraim López Armenta, director regional de la Secretaría de Bienestar, comentó que estas dos marcas de vacunas ya no llegarán al municipio de Guasave, aunque haya personas en rezago de esos biológicos.

“Lo que estamos haciendo es orientar a las personas a ponérsela en otro municipio, ya que nosotros aquí en la región no vamos a contar ya con ese biológico (Sinovac), pasa lo mismo con Pfizer”, expuso.

El funcionario federal indicó que de que se realizó el último operativo de aplicación de la vacuna Sinovac en Guasave, en otros municipios ha llegado esta misma marca y han canalizado a las personas a esas regiones.

“Sinovac se ha estado aplicando en Culiacán y en otros municipios, las hemos estado canalizando a las personas que preguntan a los puntos de vacunación que están en el estado, pero Pfizer no vamos a tener incluso ni en el estado probablemente”, expuso.

López Armenta aclaró que no tienen el dato de las personas que no acudieron a aplicarse la segunda dosis de estas dos marcas, pero no son muchas, ya que se trata de casos particulares que no pudieron presentarse a la convocatoria porque en algunos casos se contagiaron en esas fechas.

El director regional de la Secretaría de Bienestar exhortó a quienes estén en esa situación a que estén atentos de las jornadas de vacunación que se abran en otros municipios y si en alguno de ellos se aplica con el biológico que les corresponde, acudan a ponérsela porque a nadie se le está negando y más vale que completen el esquema para una mejor protección contra la enfermedad.