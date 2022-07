A Jazmín la atropellaron y el responsable huyó. Ahora, ella le manda mensaje y a las autoridades les pide investigar

A Jazmín Arely Márquez la atropellaron el 10 de julio, tras salir a trotar sobre la carretera Los Mochis-Topolobampo. Minutos después de haber iniciado su ejercicio, fue embestida por lo que recuerda como una Jeep Rubicon negra de modelo reciente, cuyo conductor se dio a la fuga y las autoridades no han dado con su paradero.

Con paciencia, terapia y mucha voluntad, la joven está recuperando su salud e incluso ya dio sus primeros pasos, después de dos semanas internada en el hospital.

Trece días después del incidente, Jazmín Arely aprovechó el avance que ha tenido en su recuperación para mandar un mensaje a la persona que la atropelló. A través de su cuenta de Facebook, escribió una carta donde califica el accidente como un hecho cobarde, premeditado y con dolo.

Descartó que el hecho pudiera tratarse de un ataque personal, pues afirma que durante su vida se ha conducido con rectitud y respeto hacia los demás, por lo que no tiene enemigos que pudieran causarle tal daño.

“Digo que es un acto de cobardía, porque una persona cobarde es quien, sin consideración alguna, sin pensar en el daño profundo físico, emocional, familiar, de salud y económico que pueden causar; se ensaña con personas inocentes que lo único que buscan es bienestar, y la mejor forma para mostrarle al mundo que aún hay gente buena que le puede aportar a esta sociedad un mensaje a través del deporte”, escribió en la red social.

A la persona que la arrolló le deseó paz, que reflexione sobre sus acciones y que piense en las familias que cada día se quedan al pendiente cuando sus hijos, padres o hermanos salen de casa y esperan que regresen con bien.

“Lo único que te deseo es que la paz llegue pronto a tu vida, que analices, que concientices y que recapacites sobre el rumbo que estás llevando, hay miles de familias que esperan en sus casas cuando una persona sale de ella por cualquier motivo”, expresó.

Jazmín Arely se califica como una mujer fuerte, independiente, disciplinada y deportista; afirma que no se dará por vencida y saldrá fortalecida de esta situación como lo ha hecho antes en otras circunstancias.

“No me verás jamás vencida, ni hoy ni mañana; contrario a ti, yo no huiré, daré la cara a la situación y con mucha responsabilidad y paciencia saldré de esta como he salido de muchas otras situaciones y cada vez más fortalecida”, sostuvo.

Asimismo, pidió a las autoridades no solo que se investigue su caso y se castigue al responsable, sino que evalúen los mecanismos de seguridad y las acciones que emprenden para salvaguardar la vida y seguridad de los ciudadanos.

“A nuestras autoridades, les pido que por favor evalúen sus compromisos y responsabilidades con la sociedad, nada puede ir más allá ni ser más importante que la seguridad e integridad de la gente que lucha y se esfuerza día con día”, concluyó.