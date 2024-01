En su discurso Gálvez Ruiz asentó que no le teme al Presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene la certeza de que le ganará en las elecciones a Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial de Morena.

”A mí el Señor de Palacio Nacional no me da miedo . Así se meta con todo a apoyar a su corcholata, le voy a ganar”, dijo la ex Senadora panista.

”El que tiene miedo es él”, expuso.

Manifestó encontrarse agradecida por el respaldo regional del proyecto de oposición que encabeza.

”Agradezco al panismo y al partido de Sinaloa, muchas gracias por sumarse a este proyecto, al PAS, al Partido Sinaloense”, expresó.

En el evento estuvieron presentes cerca de 2 mil personas que pertenecen al sector agrícola y pesquero, así como simpatizantes en general.

El desarrollo de la asamblea comenzó con la presentación de líderes agrícolas y pesqueros, en donde participaron compartiéndole propuestas a Gálvez Ruiz a beneficio de estos sectores.

Entre los participantes estuvieron representantes de la Confederación Nacional Campesina, el líder de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa Marte Vega, y Raúl Leyva Retes Presidente del Sistema Producto Camarón de Cultivo del Estado de Sinaloa.