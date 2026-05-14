$!AARFS festejará el Día del Agricultor con misa de acción de gracias tras dos años de pausa

LOS MOCHIS._ Tras una pausa de dos años sin celebraciones internas, la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur volverá a congregar a sus agremiados para conmemorar el tradicional Día del Agricultor este próximo 15 de mayo.

Luis Xavier Zazueta Ibarra, presidente del organismo, detalló que la reactivación de este evento busca mantener vivas las tradiciones del sector en el marco del día de San Isidro Labrador, fecha en la que históricamente se festeja a los productores del campo en el norte de Sinaloa.

Las actividades conmemorativas darán inicio a las 10:00 de la mañana con una misa en la iglesia de Fátima, un espacio que, de acuerdo con el líder agrícola, servirá para dar gracias y pedir por un buen futuro para las siembras.

“Hay mucho que agradecer siempre, hay que recordar que esta actividad tiene mucho que ver pues con el tener esperanza, con tener fe y con tener la creencia de que nos va a ir siempre mejor”, expresó Zazueta Ibarra.