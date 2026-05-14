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AARFS festejará el Día del Agricultor con misa de acción de gracias tras dos años de pausa

El presidente del organismo agrícola, Luis Xavier Zazueta Ibarra, anunció que las actividades de este 15 de mayo incluirán una misa de acción de gracias en la Iglesia de Fátima y un festejo interno que culminará con la rifa de una camioneta para el público en general
Noé Ruiz |
14/05/2026 19:11
14/05/2026 19:11

LOS MOCHIS._ Tras una pausa de dos años sin celebraciones internas, la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur volverá a congregar a sus agremiados para conmemorar el tradicional Día del Agricultor este próximo 15 de mayo.

Luis Xavier Zazueta Ibarra, presidente del organismo, detalló que la reactivación de este evento busca mantener vivas las tradiciones del sector en el marco del día de San Isidro Labrador, fecha en la que históricamente se festeja a los productores del campo en el norte de Sinaloa.

Las actividades conmemorativas darán inicio a las 10:00 de la mañana con una misa en la iglesia de Fátima, un espacio que, de acuerdo con el líder agrícola, servirá para dar gracias y pedir por un buen futuro para las siembras.

“Hay mucho que agradecer siempre, hay que recordar que esta actividad tiene mucho que ver pues con el tener esperanza, con tener fe y con tener la creencia de que nos va a ir siempre mejor”, expresó Zazueta Ibarra.

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Posterior a la ceremonia religiosa, a las 13:30 horas, se llevará a cabo el evento principal al interior de las instalaciones de la asociación.

Este convivio marcará el regreso oficial de las celebraciones presenciales para el gremio en su propia casa.

Como parte de los atractivos principales de esta jornada de celebración, el presidente de la AARFS confirmó que se realizará un sorteo especial.

“Teníamos 2 años de no hacerlo. Va a haber una rifa de una camioneta, se pusieron a la venta boletos ahí al público en general y esperemos pues que quede a la persona que más lo necesite”, asentó.

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