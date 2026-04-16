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Deterioro

Abandono y vandalismo rodean al Museo de El Fuerte

En la zona lateral se observan residuos, grafiti y daños en infraestructura
Daniela Flores |
16/04/2026 20:41
16/04/2026 20:41

Lo que alguna vez fue un punto de orgullo para el pueblo fortense, hoy muestra señales evidentes de abandono, pues las inmediaciones del Museo de El Fuerte presentan basura acumulada, grafiti y deterioro en su infraestructura.

Durante un recorrido realizado por el lugar, se observaron residuos acumulados en el acceso lateral, así como fragmentos de material quebrado y maleza seca.

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En bardas y estructuras de concreto se aprecian pintas con aerosol, algunas con mensajes visibles sobre superficies que forman parte del entorno del museo.

También se detectan daños en elementos como muros y acabados, con desprendimientos y señales de falta de mantenimiento.

El Museo de El Fuerte es uno de los principales puntos de interés del municipio, y su entorno inmediato refleja actualmente estas condiciones.

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