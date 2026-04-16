$!Abandono y vandalismo rodean al Museo de El Fuerte

Lo que alguna vez fue un punto de orgullo para el pueblo fortense, hoy muestra señales evidentes de abandono, pues las inmediaciones del Museo de El Fuerte presentan basura acumulada, grafiti y deterioro en su infraestructura.
Durante un recorrido realizado por el lugar, se observaron residuos acumulados en el acceso lateral, así como fragmentos de material quebrado y maleza seca.
En bardas y estructuras de concreto se aprecian pintas con aerosol, algunas con mensajes visibles sobre superficies que forman parte del entorno del museo.
También se detectan daños en elementos como muros y acabados, con desprendimientos y señales de falta de mantenimiento.
El Museo de El Fuerte es uno de los principales puntos de interés del municipio, y su entorno inmediato refleja actualmente estas condiciones.