$!Abandono y vandalismo rodean al Museo de El Fuerte

Lo que alguna vez fue un punto de orgullo para el pueblo fortense, hoy muestra señales evidentes de abandono, pues las inmediaciones del Museo de El Fuerte presentan basura acumulada, grafiti y deterioro en su infraestructura.

Durante un recorrido realizado por el lugar, se observaron residuos acumulados en el acceso lateral, así como fragmentos de material quebrado y maleza seca.