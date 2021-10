$!Abogados de Guasave piden al Ayuntamiento información sobre sindicalización masiva

GUASAVE._ Representantes de seis colegios de abogados de Guasave, de la Alianza Mexicana de Abogados y de la Comisión Municipal de los Derechos Humanos solicitaron a las autoridades municipales la información en la que se sustentó la conformación del Sindicato Autónomo de Trabajadores del Ayuntamiento de Guasave y los procesos que realizaron para otorgar 40 nuevas plazas a esta organización gremial.

Encabezados por Praxedes González Villegas, presidente del colegio de abogados José Antonio Sánchez Rojo, este grupo de personas se presentó la tarde de este jueves en Presidencia, donde entregaron una solicitud de esa información y posteriormente se reunieron en privado con Víctor Manuel Valdez, secretario de Presidencia.

“La sociedad está especulante en cuanto a lo que está sucediendo respecto a la creación del nuevo sindicato y las bases que se sentaron para que nuevos trabajadores estén sindicalizados”, dijo el abogado.

“Eso ha generado especulaciones y la sociedad nos pide como organismos que les proporcionemos una opinión, no lo podemos hacer porque no tenemos documentos, no sabemos si el procedimiento que se hizo fue el adecuado o no”.