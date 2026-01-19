Abre Pesca ventanillas para programas 2026; registro será del 19 al 30 de enero

GUASAVE._ La Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Sinaloa anunció la apertura de ventanillas para tres programas dirigidos al sector pesquero y acuícola, cuyo periodo de registro inició este 19 de enero y concluirá el día 30 del mismo mes.

El anuncio se realizó durante la conferencia “La Semanera”, encabezada por el Gobernador Rubén Rocha Moya, donde la titular de la dependencia, Flor Emilia Guerra Mena, precisó que los esquemas disponibles son Pesca Deportiva, Repoblamiento de Embalses y Presas, e Inspección y Vigilancia.

“Del 19 al 30 de enero estaremos con ventanillas abiertas para estos tres programas. Es en atención a los pescadores, a las unidades económicas y a todos aquellos amantes de la pesca deportiva”, expuso la funcionaria.

El Gobernador destacó que Sinaloa concentra la mayor población dedicada a la actividad pesquera en el país, con más de 35 mil personas tanto de agua dulce como de altamar, y afirmó que la entidad cuenta con el mayor número de apoyos directos para este sector.

Resaltó el Programa de Bienpesca Estatal, al señalar que Sinaloa es el único estado donde los productores reciben un doble respaldo, uno proveniente de la Federación y otro del Gobierno estatal en coordinación con ésta.

Adelantó que el programa de Pangas y Motores Marinos abrirá ventanillas en febrero.

“Sinaloa tiene 35 mil pescadores, de agua salada y agua dulce, a todos los atendemos igual... Sinaloa es el primer lugar en volumen de pesca”, manifestó.

Las autoridades subrayaron que los apoyos son directos, gratuitos y sin intermediarios, con el fin de garantizar transparencia en su entrega.

Programas y presupuesto

Para 2026 los recursos asignados son: Pesca Deportiva: 2 millones de pesos. Inspección y Vigilancia: 15 millones de pesos. Repoblamiento de Embalses y Presas: 12 millones de pesos.

Sedes de registro

Las solicitudes podrán presentarse de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas en:

Ventanilla Central: Subsecretaría de Pesca, edificio “A”, planta baja, Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena 2204, Fraccionamiento Bonanza, Culiacán.

Zona Norte: Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, Profesor Marcial Ordoñez e Ignacio Allende, Colonia Bienestar, Los Mochis.

Zona Sur: Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA), calle Venus número 1 esquina con Ángel Flores, Colonia Centro, Mazatlán.

El programa de Pesca Deportiva se atenderá exclusivamente en la ventanilla central. Para mayores informes está disponible el teléfono (667) 758 7000, extensión 40244, y el portal spya.transparenciasinaloa.gob.mx/programas-para-el-sector-pesquero-y-acuicola/