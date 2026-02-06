Abren registro para el Desfile del Día de la Bandera en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de pintar las calles con los colores patrios y fomentar la identidad nacional, el Ayuntamiento de Ahome abrió el registro para el tradicional Desfile del Día de la Bandera, programado para el miércoles 24 de febrero.

Kiabeth Medellín, directora de Educación, presentó los detalles de la logística ante representantes del sector educativo y de seguridad, confirmando que el evento cívico arrancará a las 09:00 horas, inmediatamente después del izamiento oficial de bandera en la explanada de Palacio Municipal.

Para evitar contratiempos viales y que la ciudadanía tome sus precauciones con antelación, se informó que la columna del desfile se formará en el Parque Carranza.

Desde ahí, los contingentes avanzarán hacia el sur por la calle Gabriel Leyva y, al llegar al cruce con la avenida Cuauhtémoc, doblarán hacia el oriente para finalizar el recorrido en la explanada de Palacio Municipal.

La funcionaria municipal hizo un llamado a directores y líderes de agrupaciones a no dejar el trámite para el último momento. Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 19 de febrero en las oficinas de la Dirección de Educación, ubicada por la calle Degollado y bulevar 10 de Mayo, en el fraccionamiento Las Fuentes.

Se contemplan cinco categorías de participación: Primarias, Secundarias, Preparatorias, Universidades y Organismos sociales.

Por su parte, la regidora María Esther Robles Soto, en representación del Alcalde Antonio Menéndez De Llano Bermúdez, destacó la importancia de retomar estos espacios públicos.

“El desfile cívico no es únicamente un acto protocolario, en un espacio de encuentro comunitario que fortalece los valores cívicos, el sentido de pertenencia y el amor por nuestra patria”, puntualizó.

Durante la presentación, donde también estuvieron presentes José Cruz Macias Dueñas, jefe de la SEPyC; y autoridades de seguridad, se anunció un incentivo para las instituciones y al finalizar el desfile, se realizará un sorteo de kits de banderas reglamentarias para las escuelas participantes.

Para garantizar la integridad de los estudiantes y espectadores, se desplegará un operativo conjunto entre Protección Civil, Tránsito Municipal y Cruz Roja a lo largo de toda la ruta.