$!Aceleran bacheo y obras viales en Ahome; van por la recuperación de calles en la ciudad y el campo

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de reducir el rezago en la infraestructura vial y brindar trayectos más seguros a los automovilistas, el Gobierno Municipal de Ahome mantiene un despliegue de cuadrillas para el mantenimiento de calles y bulevares tanto en la cabecera municipal como en la zona rural. Juan Salvador Romano Casas, director de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados, dio a conocer que tan solo durante esta semana se concretó la reparación de aproximadamente 530 baches e imperfecciones sobre la carpeta asfáltica y losas de concreto. Explicó que la indicación del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez es mantener el ritmo de trabajo de manera ininterrumpida hasta lograr la recuperación de la red vial en el municipio.

“Continuamos en los bulevares López Mateos y Gaxiola, y vialidades amplias como Independencia, Madero, Tlaxcala, Veracruz y otras, y así seguiremos atendiendo los rezagos, tanto en la ciudad de Los Mochis y la zona rural, como El Guayabo, Villa de Ahome, 20 de Noviembre”, declaró. Las maniobras comenzaron en una primera etapa sobre desperfectos menores en los corredores viales de mayor circulación, explicó, para posteriormente pasar a intervenciones de mayor escala que requieren la reposición integral de losas dañadas. De manera paralela a la atención en la mancha urbana de Los Mochis, el director de COMUN resaltó que los frentes de trabajo ejecutan acciones de infraestructura básica en diversas sindicaturas. Entre estas labores destacan la construcción de nuevas banquetas, el reemplazo de brocales de drenaje sanitario y el embalastrado de caminos.