$!Aceleran pavimentación y bacheo en Ahome previo a la temporada de lluvias

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de garantizar vialidades seguras y transitar sin contratiempos antes de que inicien las lluvias, la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Ahome, en sinergia con la Secretaría de Obras Públicas, ha intensificado el programa de pavimentación y bacheo, logrando culminar importantes tramos en la ciudad y la zona rural. Juan Salvador Romano Casas, titular de COMUN, destacó que las cuadrillas trabajan a marchas forzadas por instrucción directa del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, quien mantiene una supervisión constante de las obras.

El funcionario municipal dio a conocer que existen proyectos que ya finalizaron su etapa de construcción y únicamente se encuentran en fase de curado, esperando que el concreto alcance la madurez necesaria para soportar el tráfico vehicular. Se proyecta que estas arterias viales sean abiertas en un plazo no mayor a dos semanas. Entre algunas de las obras que se encuentran concluidas destacan el bulevar Hernández Terán en el tramo comprendido entre Pedro Anaya y Pasadena, en el cual se construyeron dos cuerpos de circulación con losas de concreto hidráulico de 18 centímetros de espesor. El proyecto es integral e incluirá iluminación y un camellón con vegetación endémica.

En el acceso al Canal Lateral 18, se finalizó la obra en el cruce de la vía, facilitando un ingreso seguro y fluido para los residentes de la zona. Y también quedo totalmente terminada la calle Ramón Valdez en el Ejido Campo 1, y se abrirá al tránsito en un aproximado de 15 días. A la par de las grandes pavimentaciones, el Ayuntamiento ha volcado sus esfuerzos en rescatar las calles que cuentan con carpeta asfáltica.