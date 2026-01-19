$!Activan 5 nuevos semáforos en Los Mochis; van ahora por la sincronización para evitar caos vial

LOS MOCHIS._ Una vez superado el periodo de prueba y socialización, cinco nuevos cruceros semaforizados operan ya de manera regular en Los Mochis. Sin embargo, el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez advirtió que el trabajo técnico no ha terminado pues la prioridad ahora es la sincronización exacta de los mismos para así evitar los cuellos de botella.
El Presidente Municipal confirmó que la infraestructura instalada por parte de la Secretaría de Obras Públicas funciona correctamente en lo mecánico y eléctrico, por lo que se ha dado paso a la fase de ingeniería de tránsito.
“Vamos a platicar con los ingenieros y ver qué es lo que se puede hacer para poder sincronizar y agilizar, no todos fueron para economizar tiempo sino para evitar accidentes en donde muchos habían y para tener mas seguridad”, indico el Edil.
Menéndez de Llano Bermúdez explicó que se están realizando estudios de campo para medir el aforo vehicular en distintos horarios. El objetivo es programar los controladores de los semáforos para que los tiempos de luz verde respondan a la demanda real de tráfico, especialmente en las horas de entrada y salida laboral y escolar.
“Lo que se busca es equilibrar la movilidad en las principales vialidades ya se han realizado pruebas de sincronización en calles como Gabriel Leyva, Ignacio Allende y Ángel Flores, lo cual ha propiciado agilidad”, detalló.
El Alcalde hizo un llamado a la conciencia de los automovilistas. Reconoció que la aparición de nuevos altos obligatorios cambia la dinámica de traslado, por lo que exhortó a la ciudadanía a salir con minutos de anticipación de sus hogares para evitar las prisas, que son la principal causa de accidentes.
Los automovilistas deben estar atentos y hacer alto total en los siguientes puntos que ya cuentan con señalización activa:
- Sector Sur: Bulevar Pedro Anaya en sus cruces con Gabriel Leyva y con Río Fuerte.
- Sector Poniente: Bulevar Centenario y Liverpool.
- Cruce de Antonio Rosales y Agustina Ramírez; así como Belisario Domínguez y Aquiles Serdán.