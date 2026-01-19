$!Activan 5 nuevos semáforos en Los Mochis; van ahora por la sincronización para evitar caos vial

LOS MOCHIS._ Una vez superado el periodo de prueba y socialización, cinco nuevos cruceros semaforizados operan ya de manera regular en Los Mochis. Sin embargo, el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez advirtió que el trabajo técnico no ha terminado pues la prioridad ahora es la sincronización exacta de los mismos para así evitar los cuellos de botella.

El Presidente Municipal confirmó que la infraestructura instalada por parte de la Secretaría de Obras Públicas funciona correctamente en lo mecánico y eléctrico, por lo que se ha dado paso a la fase de ingeniería de tránsito.

“Vamos a platicar con los ingenieros y ver qué es lo que se puede hacer para poder sincronizar y agilizar, no todos fueron para economizar tiempo sino para evitar accidentes en donde muchos habían y para tener mas seguridad”, indico el Edil.