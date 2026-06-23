$!Activan en Ahome puntos de hidratación gratuitos para hacer frente a las altas temperaturas

LOS MOCHIS._ Para mitigar los estragos del clima extremo que azotan en el estado y prevenir cuadros de deshidratación o golpes de calor entre los ahomenses durante este verano, el Gobierno Municipal puso en marcha una estrategia preventiva que incluye la instalación de módulos de asistencia en la vía pública.

A través de la Dirección de Salud del Ayuntamiento, encabezada por María Isabel Astorga Soto, se habilitó un punto de apoyo logístico e informativo en la Zona 030 de Los Mochis. Este espacio brinda atención a los transeúntes de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 13:00 horas. En el lugar, el personal médico distribuye de manera gratuita una dotación de tres sobres de suero oral por ciudadano, además de brindar las instrucciones precisas para su correcta preparación en casa.

La dependencia municipal hizo hincapié en la necesidad de redoblar los cuidados hacia los sectores demográficos más propensos a sufrir complicaciones físicas por el aumento de la temperatura y la humedad. Entre los grupos de alto riesgo identificados se encuentran los menores de edad, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con alguna discapacidad.