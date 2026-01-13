$!Activan en Los Mochis primeros nuevos cruceros semaforizados

Reafirmó que este es solo el primer paso de un proyecto integral que contempla la instalación de 41 semáforos en 14 cruceros estratégicos.

El Presidente Municipal Antonio Menéndez de Llano Bermúdez oficializó el encendido de estos dispositivos, diseñados para despresurizar el tráfico en zonas que registraban altos índices de congestionamiento vial y accidentes.

LOS MOCHIS._ Este martes entraron en funcionamiento normal los primeros cinco sistemas de semaforización del paquete de modernización vial impulsado por el Ayuntamiento de Ahome, tras semanas de operación en modo intermitente.

“Nuestra responsabilidad es cuidarlos para que duren, nosotros nos encargamos de la calidad de las luces, de las lámparas, de la instalación, la marca que tenemos es competitiva y se compró a precio justo”, mencionó.

Jesús Ernesto Tapia Castro, director de Obras Públicas, informó que la agenda de trabajo se intensificará esta semana para intervenir los cruces de Belisario Domínguez y Serdán, así como Leyva y Ramírez y el punto de Bienestar y Álamos.

Destacó un beneficio adicional para la comodidad de los conductores: el retiro inmediato de boyas y topes de asfalto.

Sin embargo, estos materiales no se desecharán, serán reubicados a zonas donde la semaforización no es viable, pero se requiere control de velocidad, como es el caso de la intersección de Río Fuerte y Justicia Social.

Los automovilistas que circulen por el sur y poniente de la ciudad de Los Mochis notarán el cambio inmediato en los distintos puntos:

• Bulevar Pedro Anaya, en sus cruces con Gabriel Leyva y Río Fuerte.

• Bulevar Centenario, en las intersecciones con Chihuahuita

• Bulevar Antonio Rosales y Agustina Ramírez.

• Bulevar Centenario y Liverpool