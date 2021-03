Activista de Topolobampo revela amenazas

AHOME._ El activista Joel Ulises Pinzón Vázquez, quien ha sido uno de los principales opositores al proyecto de la planta de amoniaco que se pretende construir en Topolobampo, reveló que ha habido amenazas de muerte en su contra.

En un video publicado en Facebook, el joven expuso que un hombre a quien identifica como Herminio Balderrama, supuestamente relacionado con la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, habría dicho, ante un conocido suyo, que le darían ‘plomo’ si no accedía a dejar la lucha contra la planta.

”Me habló una persona, es una persona cercana a mí, y me comentó lo siguiente: que hace días estuvo en una reunión donde estuvieron unas personas que están relacionadas con Gas y Petroquímica de Occidente, y que una de las personas, de nombre Herminio Balderrama, comentó que me iban a ofrecer dinero, y si no agarraba, que me iban a dar plomo. Es la primera amenaza que yo me entero en mi contra, y pues es amenaza de muerte, no es cualquier cosa”, compartió.

”Se le hace un llamado a las autoridades y a toda la gente para que sepan cuál es la manera en que se comporta esta empresa, es una manera muy lamentable, muy desgraciada. Eso no es de una empresa de primer nivel, andar amenazando de muerte a los que se oponen a ese proyecto”, agregó.

Pinzón Vázquez, quien es pescador y prestador de servicios turísticos en Topolobampo, señaló que Herminio Balderrama también es operador de Gerardo Vargas Landeros.

”En una ocasión me dijo: ey, Gerardo te quiere ver, para hablar de política. Y yo le dije: adelante, no hay problema, yo estoy abierto a hablar sobre cualquier tema. Y resulta que la reunión esa no fue con Gerardo Vargas, fue con la gente de Gas y Petroquímica de Occidente... Esto no lo quería hacer público, por lo mismo, por temor a que quisieran intentar algo en contra de mi integridad, pero ahorita el tema ya se puso delicado”, comentó.

El video cierra con un exhorto para quienes están en oposición al proyecto, para que no se dejen intimidar y se mantengan firmes.

”Hacemos directamente responsables de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia, o cualquier gente que esté relacionada con el movimiento, a Gas y Petroquímica de Occidente, estos alemanes que se están comportando como colombianos”, dijo.

Además de ser uno de los principales opositores al proyecto de la planta de amoniaco, como integrante del colectivo ‘Aquí no’, Ulises Pinzón también ha participado en las protestas ciudadanas en Topolobampo contra la CFE y la API, y este miércoles fue uno de los que marcharon al frente de una manifestación contra la imposición de Gerardo Vargas Landeros como candidato de Morena a la Alcaldía de Ahome.