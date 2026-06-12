$!Acuerda Gobierno de México ruta de trabajo para atender planteamientos de las comunidades de la Laguna-Bahía de Ohuira

LOS MOCHIS._ Tras la serie de protestas de ciudadanos, científicos y organizaciones civiles que rechazan la instalación de una planta de amoniaco y otra de metanol en las bahías de Ohuira y Topolobampo, en Ahome, la titular de Semarnat federal, Alicia Bárcena sostuvo una reunión de trabajo con representantes de comunidades indígenas, pescadores, organizaciones sociales, especialistas, autoridades federales, estatales y municipales para analizar diversos planteamientos relacionados con la situación ambiental, social y productiva de la Laguna-Bahía de Ohuira y la región de Topolobampo. A través de un comunicado, la Semarnat informó este viernes 12 de junio que durante el encuentro participaron representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, así como autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa.







También estuvo presente el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa. Las comunidades compartieron inquietudes y propuestas relacionadas con la protección de los ecosistemas costeros, la actividad pesquera, el acceso al agua y saneamiento, la protección de los sitios de importancia ambiental, la Zona Federal Marítimo Terrestre, los procesos de consulta y participación, así como diversos temas vinculados al desarrollo regional. Como resultado del diálogo, las dependencias participantes acordaron establecer una ruta de trabajo interinstitucional para dar seguimiento a los planteamientos presentados durante la reunión, que contempla cuatro acuerdos: 1. Continuación de las mesas de diálogo para revisar la información, estudios, observaciones y propuestas presentadas por las comunidades y especialistas. 2. La Profepa realizará una inspección actualizada para verificar el estado actual de las obras y actividades desarrolladas en la zona, así como el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable. 3. El Gobierno de México buscará a la empresa responsable del proyecto para dialogar. 4. Se respetará el derecho a la manifestación de la comunidad.







Respecto a las solicitudes planteadas durante el encuentro, las dependencias federales reiteraron que cualquier determinación deberá realizarse con estricto apego al marco jurídico vigente y sustentarse en los elementos técnicos y legales correspondientes. “Ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco. La responsabilidad de la autoridad es verificar permanentemente que las condiciones impuestas se cumplan y actuar cuando exista cualquier incumplimiento”, remarcó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena Ibarra.





