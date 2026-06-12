Norte
|
Reunión

Acuerda Gobierno de México ruta de trabajo para atender planteamientos de las comunidades de la Laguna-Bahía de Ohuira

Tras la serie de protestas en rechazo a la planta de amoniaco y otra de metanol en las bahías de Ohuira y Topolobampo, dependencias federales, autoridades estatales y comunidades sostuvieron un diálogo de trabajo en Los Mochis
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/06/2026 17:14
12/06/2026 17:14

LOS MOCHIS._ Tras la serie de protestas de ciudadanos, científicos y organizaciones civiles que rechazan la instalación de una planta de amoniaco y otra de metanol en las bahías de Ohuira y Topolobampo, en Ahome, la titular de Semarnat federal, Alicia Bárcena sostuvo una reunión de trabajo con representantes de comunidades indígenas, pescadores, organizaciones sociales, especialistas, autoridades federales, estatales y municipales para analizar diversos planteamientos relacionados con la situación ambiental, social y productiva de la Laguna-Bahía de Ohuira y la región de Topolobampo.

A través de un comunicado, la Semarnat informó este viernes 12 de junio que durante el encuentro participaron representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, así como autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa.

  • $!Acuerda Gobierno de México ruta de trabajo para atender planteamientos de las comunidades de la Laguna-Bahía de Ohuira
  • $!Acuerda Gobierno de México ruta de trabajo para atender planteamientos de las comunidades de la Laguna-Bahía de Ohuira
  • $!Acuerda Gobierno de México ruta de trabajo para atender planteamientos de las comunidades de la Laguna-Bahía de Ohuira

También estuvo presente el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa.

Las comunidades compartieron inquietudes y propuestas relacionadas con la protección de los ecosistemas costeros, la actividad pesquera, el acceso al agua y saneamiento, la protección de los sitios de importancia ambiental, la Zona Federal Marítimo Terrestre, los procesos de consulta y participación, así como diversos temas vinculados al desarrollo regional.

Como resultado del diálogo, las dependencias participantes acordaron establecer una ruta de trabajo interinstitucional para dar seguimiento a los planteamientos presentados durante la reunión, que contempla cuatro acuerdos:

1. Continuación de las mesas de diálogo para revisar la información, estudios, observaciones y propuestas presentadas por las comunidades y especialistas.

2. La Profepa realizará una inspección actualizada para verificar el estado actual de las obras y actividades desarrolladas en la zona, así como el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.

3. El Gobierno de México buscará a la empresa responsable del proyecto para dialogar.

4. Se respetará el derecho a la manifestación de la comunidad.

  • $!Acuerda Gobierno de México ruta de trabajo para atender planteamientos de las comunidades de la Laguna-Bahía de Ohuira
  • $!Acuerda Gobierno de México ruta de trabajo para atender planteamientos de las comunidades de la Laguna-Bahía de Ohuira
  • $!Acuerda Gobierno de México ruta de trabajo para atender planteamientos de las comunidades de la Laguna-Bahía de Ohuira

Respecto a las solicitudes planteadas durante el encuentro, las dependencias federales reiteraron que cualquier determinación deberá realizarse con estricto apego al marco jurídico vigente y sustentarse en los elementos técnicos y legales correspondientes.

“Ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco. La responsabilidad de la autoridad es verificar permanentemente que las condiciones impuestas se cumplan y actuar cuando exista cualquier incumplimiento”, remarcó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena Ibarra.

  • $!Acuerda Gobierno de México ruta de trabajo para atender planteamientos de las comunidades de la Laguna-Bahía de Ohuira
  • $!Acuerda Gobierno de México ruta de trabajo para atender planteamientos de las comunidades de la Laguna-Bahía de Ohuira
  • $!Acuerda Gobierno de México ruta de trabajo para atender planteamientos de las comunidades de la Laguna-Bahía de Ohuira


Se requiere respuesta integral: Conagua

El subdirector general de Administración del Agua de Conagua declaró ante los representantes de comunidades de la región que “la problemática de la Laguna-Bahía de Ohuira requiere una respuesta integral. Hoy nos vamos con tareas concretas y con el compromiso de seguir trabajando junto con las comunidades para atender sus preocupaciones”.

El director del INPI afirmó que “solo el camino del diálogo es el bueno. Venimos a escuchar, a construir soluciones y a atender las preocupaciones legítimas de las comunidades”.

La subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, señaló que “se trabajará con la comunidad para generar un desarrollo económico que atienda las vocaciones y condiciones de la región”.

Las instituciones participantes coincidieron en que la protección ambiental, el bienestar de las comunidades, la conservación de los ecosistemas y el desarrollo regional requieren diálogo permanente, coordinación entre autoridades y participación social.

El Gobierno de México reafirma su compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación y trabajo con las comunidades de la Laguna-Bahía de Ohuira para atender sus planteamientos dentro del ámbito de competencia de cada institución.

#Gobierno de México
#Planta de Amoniaco
#Protestas
#Bahía de Ohuira
#Topolobampo
#Semarnat
#Diálogo
#Planta de Metanol
#Alicia Bárcena
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube