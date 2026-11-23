LOS MOCHIS._ Trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Ahome (Stasaa) obtendrán un incremento salarial escalonado de entre el 4.5 y el 6 por ciento, tras la firma del contrato colectivo de trabajo entre la dirigencia gremial y autoridades municipales.
De acuerdo con lo pactado en la mesa de negociación, el ajuste del 6 por ciento aplicará para el personal con percepciones menores a los 350 pesos, mientras que quienes superan ese monto recibirán un aumento del 4.5 por ciento.
Maribel Sánchez Solís, Secretaria General del Stasaa, informó que el pliego acordado va más allá del tabulador salarial, pues compromete al municipio a liberar nuevas plazas y entregar apoyos educativos.
“Logramos un aumento del 4.5 por ciento para trabajadores con salario superior a los 350 pesos y del 6 por ciento para quienes ganan menos de 350 pesos, además de algunas plazas y becas para estudiantes hijos de trabajadores”, detalló la líder sindical al término de la reunión.
El documento fue suscrito por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, con el respaldo administrativo del Tesorero Municipal, Roberto Morales, y de la Síndica Procuradora, María Luisa Gómez Lizárraga.
En representación del Cabildo participaron las regidoras María Esther Robles Soto y Marysol Morales Valenzuela, integrantes de las comisiones de Hacienda y Trabajo, quienes dieron seguimiento a los acuerdos alcanzados en un marco de cooperación institucional entre la comuna y el gremio.