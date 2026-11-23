LOS MOCHIS._ Trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Ahome (Stasaa) obtendrán un incremento salarial escalonado de entre el 4.5 y el 6 por ciento, tras la firma del contrato colectivo de trabajo entre la dirigencia gremial y autoridades municipales.

De acuerdo con lo pactado en la mesa de negociación, el ajuste del 6 por ciento aplicará para el personal con percepciones menores a los 350 pesos, mientras que quienes superan ese monto recibirán un aumento del 4.5 por ciento.

Maribel Sánchez Solís, Secretaria General del Stasaa, informó que el pliego acordado va más allá del tabulador salarial, pues compromete al municipio a liberar nuevas plazas y entregar apoyos educativos.