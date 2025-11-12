Acuerdo de Mexinol con Japón generará empleos y derrama económica en Ahome: Antonio Menéndez

LOS MOCHIS._ El municipio de Ahome se encuentra en los ojos del mundo tras la firma de un acuerdo comercial de gran magnitud en el continente asiático, ya que la empresa Pacífico Mexinol, la cual operará en el puerto de Topolobampo, concretó un contrato en Japón con la organización Mitsubishi Gas Chemical, junto a Transition Industries, para la compra del 50 por ciento de su producción de metanol limpio.

Ante ello, el Alcalde Antonio Menéndez De Llano Bermúdez aplaudió la negociación y enfatizó que la firma de este contrato asegura el éxito para los inversionistas y, además, que generará una derrama económica integral para el municipio.

“Eso es algo muy importante, porque la rentabilidad de cualquier empresa, cualquier industria, pues es tener un mercado para lo que va a producir, entonces, haber firmado un contrato por el 50 por ciento con una sola empresa, pues indica de la viabilidad, de rentabilidad, que tendrían los inversionistas o que siguen teniendo los inversionistas para con la empresa Mexinol”, declaró.

El Presidente Municipal de Ahome señaló que este contrato impulsa el inicio de la construcción y traerá consigo beneficios a prácticamente todos los sectores productivos de Ahome, más allá de la industria química.

Menéndez del Llano Bermúdez enfatizó que con la construcción y operación de la planta de Mexinol, se espera la generación de empleos directos e indirectos en beneficio de la economía de los ahomenses.

“Claro, por supuesto, generación de empleo directo e indirecto, empleo en materia prima, comercio, turismo, gastronomía, hoteles, en lugares de esparcimiento, es decir, el municipio se beneficia en todos los sentidos y, por supuesto, pues estamos listos y tenemos que seguir alistándonos, para recibir a todas las personas, a todas las inversiones”, expresó.

Menéndez del Llano Bermúdez destacó que Ahome se está preparando para este flujo de inversión facilitando los trámites a través de la “Llave MX”, la cual ya está siendo utilizada para firmas que facilitan la coordinación entre los interesados y los tres órdenes de Gobierno.

“Estamos buscando que ni siquiera tengan que venir, sino que tengan acceso a través de las páginas de internet, aunque ellos generalmente se acercan a ver cómo está el país, cuáles son las reglamentaciones y regularización del estado, las normas y requisitos que se tienen en el municipio, nosotros queremos facilitarles y de hecho el día de hoy, se encuentra un compañero ya firmando con la Llave MX, para poderle facilitar a cualquier persona la información necesaria, para tomar decisiones y poder valorar la viabilidad o la apertura o la puesta en marcha de cualquier empresa nacional, local o extranjera, incluso”, indicó.