$!Acusa PRI Sinaloa a Sheinbaum de ‘evadir su responsabilidad’ en violencia; reportan alza del 62% en feminicidios

“Sale la presidenta de la República dos días después y culpa, efectivamente, a los expresidentes Calderón y Peña Nieto de este asesinato. Ya los ciudadanos, las familias mexicanas ya no se tragan, ya no se comen este discurso de Morena, donde quieren evadir su responsabilidad por completo”, declaró Gerardo Lugo.

El dirigente priista criticó la respuesta de la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ante el reciente asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, señalando que se recurre a un discurso desgastado.

LOS MOCHIS._ El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Sinaloa, César Emiliano Gerardo Lugo, acusó al Gobierno Federal de Morena de utilizar los sexenios pasados como distractor para “evadir su responsabilidad por completo”, ante la situación de inseguridad que vive el país y el estado.

En su declaración, el líder del PRI enfatizó que la actual administración busca refugio en dicho discurso: “Quieren esconderse a través de este discurso, a través del culpar a sexenios anteriores, porque recordarle a la presidenta de la República que el sexenio anterior también fue Morenista y fue de Andrés Manuel López Obrador”.

Gerardo Lugo expuso cifras que, afirmó, demuestran un grave deterioro de la seguridad en la entidad, señalando que el problema no es exclusivo de Sinaloa, pero que aquí las estadísticas son alarmantes.

“Y no nomás es Sinaloa, porque en Sinaloa tenemos estadísticas gravemente altas. Al día de hoy, el día 421 de violencia en Sinaloa, tenemos 2,203 asesinatos, 2,100 desaparecidos y 7,219 vehículos robados”, detalló.

Además, contextualizó la violencia a nivel nacional, pues mencionó que en este último año del gobierno de Claudia Sheinbaum, se han asesinado a 10 alcaldes en México.

El presidente del PRI estatal fue enfático en que la situación local ha empeorado en el corto plazo, presentando datos sobre el incremento de delitos específicos.

“Aquí en Sinaloa, desafortunadamente, estamos viviendo cada vez peor. Los homicidios dolosos aumentaron en estos últimos 10 meses un 43% en Sinaloa. Y los feminicidios, un 62%”, aseguró.

Gerardo Lugo concluyó su intervención lamentando que, según sus datos, la incidencia delictiva reciente ya superó al año anterior.

“En los últimos 10 meses en Sinaloa, hemos rebasado los delitos de alto impacto que se vivieron durante todo el 2024, es increíble cómo hemos estado compitiendo un año tras otro por ser todavía más, pues más peligrosos en cada uno de los estados, o por tener más desempleo, o por tener más empresas cerradas y no por lo bueno que sí se hacía en los en los sexenios anteriores. Porque si no lo dice la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, lo decimos nosotros desde el PRI Sinaloa”, afirmó.