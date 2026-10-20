Acusa PRI Sinaloa presiones con programas sociales y exige frenar presuntas campañas anticipadas de Morena

GUAMÚCHIL._ El presidente del PRI en Sinaloa, César Emiliano Gerardo Lugo, denunció que persisten reportes en distintos municipios sobre presuntas amenazas de servidores públicos a beneficiarios de programas sociales para que asistan a asambleas y actividades relacionadas con quienes buscan encabezar coordinaciones municipales y estatales de Morena; ante esta situación, llamó a las autoridades electorales a intervenir y poner orden, así como a la ciudadanía a documentar y denunciar públicamente estos hechos.

“Los programas sociales no se pierden, están en la Constitución; nadie se los puede quitar y nadie puede seguir amenazando a la gente”, sostuvo el dirigente durante una conferencia de prensa realizada en el PRI de Salvador Alvarado, donde abordó también los problemas de salud, seguridad, servicios públicos y la crisis que enfrenta el sector agrícola en Sinaloa.

Gerardo Lugo señaló que el partido mantiene una campaña para informar a la población sobre la permanencia de los programas sociales y su propuesta de mejorarlos. En ese sentido, presentó la campaña nacional Imagínate, con la que el PRI plantea que los apoyos sociales deben complementarse con carreteras seguras y en buen estado, servicios públicos eficientes, acceso al agua potable, mejores condiciones de seguridad y respaldo a micro, pequeñas y medianas empresas.

En materia electoral, convocó a la ciudadanía a participar como observadora en los comicios de 2027; explicó que el PRI brindará capacitación y acompañamiento para que las personas interesadas puedan realizar su registro oficial ante las autoridades correspondientes; también llamó a comerciantes y empresarios de la región del Évora a promover la participación ciudadana mediante incentivos para quienes acudan a votar.

El dirigente estatal cuestionó, además, la falta de avances para la rehabilitación o reposición del Hospital General de Guamúchil, al señalar que, según la información disponible para el partido, el proyecto continuaba en etapa de autorización previa al proceso de licitación.

“Las enfermedades no esperan, las personas siguen esperando espacios, medicamentos y atención médica”, expresó, al exigir claridad sobre los trámites pendientes y una solución para las familias que dependían de los servicios de este hospital.

Asimismo, se refirió a las recientes manifestaciones de personal médico en distintas ciudades, incluida la región del Évora, para exigir insumos, condiciones laborales dignas y materiales indispensables para atender a los pacientes; consideró necesario atender las demandas del personal de salud y garantizar los recursos básicos para la prestación de los servicios.

Sobre el escenario político rumbo a 2027, Gerardo Lugo cuestionó que funcionarios y representantes de Morena busquen encabezar coordinaciones municipales mientras, afirmó, persisten necesidades sin resolver en sus respectivas demarcaciones.

Por su parte, la secretaria general del PRI Sinaloa, Liliana Cárdenas Valenzuela, centró sus declaraciones en la situación del Hospital General de Guamúchil y cuestionó la participación de funcionarios y actores políticos locales en los registros para las coordinaciones de Morena, mientras continúan pendientes, dijo, las gestiones para atender las necesidades de salud del municipio.

Cárdenas Valenzuela mencionó a Luis Víctor Velasco Salas, Ambrosio Chávez Chávez, Martín Camacho Figueroa, Daniel Parra y Paulina Saiz Aguilar, a quienes cuestionó por su actuación frente a las necesidades de salud y servicios públicos de Salvador Alvarado.

Señaló deficiencias en drenaje y agua potable, además de referirse a señalamientos relacionados con recursos económicos del municipio. La secretaria general anunció que el PRI presentará las denuncias que considere pertinentes por presuntos actos anticipados de campaña, cuya procedencia deberá determinar la autoridad electoral.

Miguel Ángel López Miranda, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, reiteró la solicitud de un programa federal de rescate para productores con cartera vencida, a fin de que puedan acceder a financiamiento para el ciclo otoño-invierno 2026-2027.

Propuso que el Gobierno federal subsidie una parte de los adeudos y facilite la reestructuración del resto mediante plazos y pagos accesibles. Advirtió que, sin una solución, podrían mantenerse o aumentar las más de 200 mil hectáreas que, estimó, quedaron sin sembrar durante el ciclo anterior, atribuyó la crisis del campo a los bajos precios de comercialización, los menores rendimientos y la falta de instrumentos de apoyo financiero y comercial.

A su vez, la síndica procuradora de Angostura, Sandra Luz Mejía, expuso las dificultades que enfrenta la población para recibir atención médica en ese municipio. Recalcó que durante cinco semanas no se había presentado un cirujano en el hospital del municipio, situación que, indicó, afecta a pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas.

La funcionaria también manifestó su preocupación por las condiciones en las que trabajan médicos y enfermeras, y pidió a las autoridades del sector salud atender la falta de personal y las carencias que, aseguró, también se presentan en unidades del IMSS y del ISSSTE.