Acusa regidor ante el Cabildo a policías de Ahome de aplicar pruebas de alcoholímetro no oficiales

LOS MOCHIS._ Elementos preventivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Ahome fueron señalados por realizar pruebas de alcoholemia sin estar facultados para ello y utilizar equipos que no cumplen con la normativa, denunció el regidor César Emiliano Gerardo Lugo.

En el apartado de asuntos generales de la sesión ordinaria de Cabildo celebrada este martes, el edil representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso su propia experiencia, ocurrida el pasado fin de semana, para ejemplificar el presunto maltrato y las arbitrariedades que sufren los automovilistas locales en las calles del municipio.

El regidor relató ante el pleno que fue interceptado por una patrulla de la policía municipal bajo la excusa de haber realizado un “semialto” en una intersección. Al no existir motivos reales ni justificación legal para la retención, los agentes intentaron someterlo a un examen de alcoholemia utilizando un dispositivo de dudosa procedencia.

“Durante el fin de semana pude constatar personalmente una situación de esta naturaleza, cuando una patrulla de la policía municipal me detuvo sin razón alguna, después de no encontrar ninguna justificación para la detención, me dijeron que había hecho semialto en una esquina; y de no encontrar manera de detenerme, los elementos pretendían aplicarme una prueba de alcoholimetría con un aparato el cual señala que no era oficial ni contaba con las medidas de seguridad correspondientes”, acusó Gerardo Lugo.

Ante el incidente, el funcionario hizo un llamado directo al secretario de Seguridad Pública del municipio, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, pidiendo la revisión de los protocolos y el actuar de los elementos para que gire instrucciones precisas a las tropas operativas. Solicitó que se aplique una llamada de atención a los policías preventivos para que se abstengan de usurpar funciones, recordando que la ejecución de pruebas de alcoholimetría es una facultad exclusiva de los elementos de Tránsito Municipal.

Además de su caso particular, Gerardo Lugo advirtió que su investidura lo obliga a dar voz a las múltiples quejas de la ciudadanía, quienes manifiestan constantes molestias por revisiones de rutina que terminan percibiéndose como actos intimidatorios.

“La autoridad debe actuar con firmeza cuando sea necesario pero siempre con profesionalismo respeto a los derechos humanos y con apego a los protocolos”, mencionó el funcionario.

Para finalizar su intervención, el edil matizó su postura y dejó claro que su denuncia no busca denigrar el trabajo policial en su conjunto en el cual reconoció la labor de los agentes que salen todos los días a realizar su labor de manera eficiente y atenta.

También enfatizó que la corporación cuenta con personal valioso, pero que es imperativo corregir las conductas de aquellos elementos que vulneran los derechos ciudadanos con actitudes inapropiadas durante las intervenciones.