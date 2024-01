“No han hecho nada, solo checaron a un perro que ya no tenía órganos y dijeron que no se podía hacer nada porque ya no tenía órganos. Pero por los demás animales que estaban con órganos y recién muertos no mostraron interés alguno”, delató.

La animalista comentó que ya se presentaron casos de personas intoxicadas que fueron expuestas a la zona o que han ayudado a la búsqueda, como es el caso de ella misma.

Contó que encontró a uno de los gatitos aún con vida, pero que no estaba al tanto de que pudiera estar envenenado. Después se regresó a su casa porque se sentía mal.

“Al ratito yo me tuve que regresar a mi casa porque me andaba mareando, se me puso la lengua toda seca. Ya me he intoxicado yo, entonces fue así tal cual”, mencionó.

“Entonces yo le comenté al doctor y me dijo ‘sí es muy peligroso, porque no sabemos qué tipo de veneno se está usando’, y me dijo también ‘tienes consecuencias aunque tengas contacto indirecto’, me dijo”.

En el hospital, el doctor también le informó que es peligroso que los restos de los perros estén a la intemperie, porque las moléculas pueden volar a los platos de comida de los restaurantes del lugar o los niños que andan merodeando.

De igual forma, Ontiveros confesó que el colectivo está preocupado, porque aún no encuentran de qué forma pudieran estar envenenando a tantos animales.

“No hemos encontrado nada, la verdad. No sabemos en qué se los están echando a los animales y ya hemos buscado hasta por donde no te imaginas”, expresó.

Reveló que en consecuencia de que las autoridades no han intervenido, tuvieron que mandar pruebas con otro patólogo, para poder confirmar sus sospechas del envenenamiento y cuál es el tipo.

“No nos atendieron, no nos quisieron dar seguimiento, porque ellos están mirando que estamos subiendo todo, porque sí están al pendiente, pero no le están dando el seguimiento que debe”, señaló.

“Lo que nosotros hicimos, es que mandamos las pruebas con un patólogo para que analizara principalmente si era por veneno y qué tipo de veneno era, pero todavía no sabemos cuándo vamos a tener los resultados”, informó Guadalupe Ontiveros.