Síndicos municipales de Badiraguato acusaron al alcalde con licencia y candidato a la reelección por Morena, José Paz López Elenes de presunto despido injustificado argumentando supuestos actos de corrupción, seguido de amenazas.

Los denunciantes son Gilberto Sandoval Armenta, cuyo puesto como síndico se hallaba en El Varejonal, así como Jorge Alberto Bejarano Villaman, de la sindicatura de Potrero de Bejarano.

Gilberto Sandoval Armenta explicó que el 13 de mayo fue advertido por José Paz López Elenes sobre su despido como síndico de El Varejonal sin argumentar sus motivos y al día siguiente lo destituyó.

Asimismo, detalló que después de la separación de su cargo, López Elenes argumentó que el despido derivó de presuntos actos de corrupción por cobro a la entrada de un río y en su lugar tomó protesta a otra persona.

”Yo fui destituido por José Paz López Elenes por algo que él dijo, yo te voy a destruir y al día siguiente me destituyó del cargo, sin motivo alguno, no hubo nada de argumentos solamente porque él lo dijo”.

”Él llegó al Varejonal en campaña y llegó echándome, de que yo no servía y que no iba para allá (al municipio) a llevar documentos”.

Pese a que al 13 de mayo Jose Paz López Elenes ya no ocupaba la Presidencia Municipal por ser candidato a la reelección por Morena, Sandoval Armenta aseguró que lo destituyó.

Al no saber a qué instancias acudir, Sandoval Armenta pidió la intervención del Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya para comprender la situación y ser reinstalado en el puesto.

”Yo lo que pido es un llamado al Gobernador que ponga cartas en el asunto, porque es algo inhumano lo que está haciendo con nosotros”.

Por su parte, Jorge Alberto Bejarano Villaman señaló que en su caso no se siguió el procedimiento formal respecto a su despido de la sindicatura de El Potrero de Bejarano, sólo le dejaron de pagar la nómina desde octubre de 2023.

Frente a la situación, llamó a la encargada de depósito de nóminas, misma que lo dirigió al secretario del Ayuntamiento del municipio, este a su vez lo envió con el coordinador de síndicos, sin embargo no obtuvo ninguna respuesta.

”Pues la verdad últimamente yo iba y le pedia (a José Paz López Elenes) así para gestiones, pero se portaba muy grosero y al último de repente ya no me empezó a pagar mi nómina”.

”Yo desde octubre me dejaron de pagar mi nómina y no llegó pero de todas formas yo he estado trabajando en la sindicatura”.

Indicó que actualmente es su suplente el que estaría recibiendo el pago de nómina.

A la vez, mencionó que a través de redes sociales ha recibido amenazas, no obstante se limita a levantar denuncia por temor a lo que pueda suceder .

”De hecho agarró al suplente mío y creo que a él le está pagando la nómina y últimamente me han estado amenazando, me mandaban al WhatsApp, al Facebook así como tipo amenazas. (Me dicen) Que te calmes o te friegas”.

”No sé qué se pueda hacer porque ya ve que no sabe uno cómo están las cosas”.