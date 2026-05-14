$!Advierte Alcalde de Ahome aplicación de multas por incendios provocados

LOS MOCHIS._ Ante la estadística del departamento de Bomberos que indica que entre el 60 y el 70 por ciento de los incendios en el municipio son provocados de manera intencional, el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, advirtió que el Ayuntamiento aplicará las sanciones correspondientes a quienes realicen estas prácticas.
Explicó que esta problemática se presenta principalmente en la zona rural y en los campos agrícolas.
Detalló que, con frecuencia, los ciudadanos intentan usar el fuego como método de limpieza, lo cual genera emergencias mayores.
“Y algunos que dicen ‘bueno, tengo mucha maleza en mi baldío, lo voy a limpiar, pero en lugar de limpiarlo le prendo fueguito, lo controlo y aquí estoy listo’. Bueno, la mayoría de ellos terminan saliéndose de control y pues ponen en riesgo a ellos mismos y a sus vecinos y vecinas”, declaró.
Para combatir esta situación y evitar la repetición de estos hechos, aseguró que se actuará en consecuencia.
“Pues nosotros siempre se han aplicado las sanciones, las multas y la reconvención a que no lo vuelvan a hacer, la no repetición”, enfatizó.
Cuestionado sobre si Seguridad Pública tiene la facultad de aplicar el bando en estos casos, el Alcalde confirmó que los elementos policiales pueden intervenir directamente.
“Sí, sí, claro. Todo lo que haya flagrancia, en cualquier rama de cualquier tema mientras haya flagrancia, Seguridad Pública deja de ser preventiva y es autoridad”, subrayó.
Hizo un llamado a la comunidad para colaborar mediante la denuncia oportuna a los números de emergencia como el 911.
“Y también les pedimos a la gente, a los vecinos, póngannos sobre aviso de inmediato en cuanto vean algo, alguna conducta que tenga que ver con fuego, con riesgo, y llegamos de inmediato”, manifestó.