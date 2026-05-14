$!Advierte Alcalde de Ahome aplicación de multas por incendios provocados

LOS MOCHIS._ Ante la estadística del departamento de Bomberos que indica que entre el 60 y el 70 por ciento de los incendios en el municipio son provocados de manera intencional, el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, advirtió que el Ayuntamiento aplicará las sanciones correspondientes a quienes realicen estas prácticas.

Explicó que esta problemática se presenta principalmente en la zona rural y en los campos agrícolas.

Detalló que, con frecuencia, los ciudadanos intentan usar el fuego como método de limpieza, lo cual genera emergencias mayores.

“Y algunos que dicen ‘bueno, tengo mucha maleza en mi baldío, lo voy a limpiar, pero en lugar de limpiarlo le prendo fueguito, lo controlo y aquí estoy listo’. Bueno, la mayoría de ellos terminan saliéndose de control y pues ponen en riesgo a ellos mismos y a sus vecinos y vecinas”, declaró.