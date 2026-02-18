$!Advierte Coepriss ‘cero tolerancia’ tras operativo de Cuaresma 2026 en productos del Mar, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Bajo la premisa de “cero tolerancia” ante cualquier irregularidad que comprometa la salud de los sinaloenses, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) dio el banderazo de salida al Operativo Cuaresma 2026. Desde los pasillos del Mercado San Francisco en esta ciudad, y acompañada por el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, la titular de la dependencia, Beatriz Aguiar Monroy, oficializó el despliegue de inspectores que mantendrán una vigilancia férrea en toda la cadena de comercialización de productos del mar. La Comisionada fue tajante al señalar que el operativo, vigente desde el 16 de febrero y hasta el próximo 12 de abril, no se limitará a los puestos tradicionales. La lupa sanitaria estará puesta sobre hielerías, plantas purificadoras, grandes cadenas de autoservicio, restaurantes y puestos semifijos en la vía pública.





“Desde el mes pasado se han empezado en plantas de agua, purificadoras y hielerías con esta supervisión, No habrá tolerancia para establecimientos en los que se detecten malas prácticas porque para nosotros lo mas importante es evitar cualquier riesgo sanitario”, manifestó Aguilar Monroy La titular de Coepriss, Beatriz Aguiar Monroy, explicó que el objetivo principal es proteger la salud de las familias sinaloenses durante la temporada de mayor consumo de productos del mar. El operativo contempla verificaciones desde la producción, almacenamiento, distribución y venta de pescados y mariscos, con especial atención en las condiciones físicas del producto, la Textura y olor, Temperatura de Conservación y el correcto uso de hielo o refrigeración.



