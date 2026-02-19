Advierte el PRI alerta ante brote de sarampión en Sinaloa y el colapso agrícola

MOCORITO._ Un doble panorama de crisis que amenaza directamente a las familias sinaloenses, denunció este jueves el Partido Revolucionario Institucional.

Durante una gira por la región del Évora, dirigentes acusaron al Gobierno actual de ocultar información sobre un grave brote de sarampión y de abandonar a su suerte a los productores agrícolas de cara a la comercialización de sus cosechas.

Durante la conferencia de prensa denominada “PRImero Infórmate”, celebrada en Mocorito, el dirigente estatal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, criticó el manejo de la política de salud pública.

El País enfrenta ya más de 10 mil casos de sarampión, dijo, de los cuales 243 se concentran en Sinaloa, colocando al Estado entre los de mayor incidencia a nivel nacional.

”Hay una total falta de transparencia que impide a las familias saber en qué municipios, colonias o comunidades están los contagios. El sarampión es altamente contagioso, un solo paciente puede infectar hasta a 18 personas, y las escuelas y espacios públicos son hoy un riesgo latente”, advirtió Gerardo Lugo, tras exigir brigadas de vacunación casa por casa.

Recordó que, en 2016, bajo administraciones priistas y con coberturas superiores al 95 por ciento, la enfermedad había sido declarada erradicada.

El origen de esta crisis sanitaria tiene nombre y apellido: los recortes presupuestales, acusó la secretaria general del PRI en Sinaloa, Liliana Cárdenas Valenzuela, quien detalló que tan solo en 2024 el Gobierno federal le “tijereó” 9 mil 422 millones de pesos al rubro de vacunas, rompiendo la continuidad de la inmunización infantil.

Cárdenas Valenzuela expuso el colapso médico que vive particularmente la región del Évora tras el cierre de su hospital regional, dejando a miles de habitantes sin servicios de urgencias ni consultas de especialidad, obligándolos a trasladarse a otros municipios.



Campo sinaloense, al borde de la quiebra

El otro frente abordado por la dirigencia fue el colapso del sector primario.

Miguel Ángel López Miranda, líder estatal de la Liga de Comunidades Agrarias, advirtió del oscuro panorama para la comercialización de granos como el maíz, frijol, sorgo y trigo.

Según las estimaciones del sector, el precio del maíz en el mercado internacional, sumado a la base y a una eventual aportación gubernamental de 900 pesos, apenas alcanzaría los 5 mil pesos por tonelada.

”Sería un precio totalmente irrentable. Se requieren políticas públicas responsables para garantizar precios justos”, enfatizó López Miranda, quien aprovechó para invitar a los campesinos a buscar alternativas tecnológicas en la próxima edición de la Expo Agro.

En el ámbito local, Francisco Javier López López, líder del PRI en Mocorito, denunció el colapso de los servicios públicos en el municipio.

Señaló que hay comunidades rurales y sectores de la cabecera municipal con retrasos de hasta 15 días en la recolección de basura, producto de la falta de combustible y camiones en mal estado.