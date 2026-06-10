$!Advierten sanciones en contra de los dueños de predios por quema de soca en Ahome

En ese sentido, aclaró que las multas que se aplicarán no tienen la intención de llenar las arcas del Ayuntamiento, sino de sentar un precedente definitivo que frene esta actividad de raíz.

El Alcalde subrayó que estas prácticas representan una grave negligencia que no solo atenta contra el medio ambiente, sino que desencadena problemas de salud pública por la mala calidad del aire y expone a un peligro latente a las comunidades rurales aledañas.

LOS MOCHIS._ Ante la incidencia de incendios provocados en parcelas agrícolas para la limpieza de la tierra, el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, lanzó una dura advertencia en la cual habrá cero tolerancia y sanciones para quienes resulten responsables de la quema de soca en el municipio.

“La sanción no es recaudatoria, es para que se ejemplifique y que inhiba la conducta de otras personas. No les va a salir más barato quemar que mandar trabajar la tierra”, sentenció el alcalde.

El munícipe lamentó la falta de cooperación que a veces impera en las zonas agrícolas para dar con los responsables, señalando que existe resistencia o encubrimiento a la hora de revelar los nombres de los dueños o arrendatarios de las parcelas incendiadas. Por ello, hizo un llamado enérgico a los ahomenses para romper el silencio.

“Necesitamos mucho también de la ayuda de la ciudadanía, que nos diga quién está realizando estas acciones para poder actuar; las medidas llegarán conforme avance la identificación de los responsables”, mencionó.

Asimismo, hizo una mención especial y enérgica defensa a la labor de los tragahumo y elementos de Protección Civil, quienes arriesgan su integridad física por la irresponsabilidad de algunos productores.

“Los bomberos también tienen derecho a no poner innecesariamente en riesgo su vida por ahorrarse unos cuantos pesos en un predio. Hay que valorar el esfuerzo y la vida humana”, apuntó el Alcalde.

A modo de conclusión, reiteró que la protección del entorno es una tarea compartida, lanzando un exhorto directo a los líderes ejidales, productores y a la sociedad en general a tomar conciencia y erradicar de forma definitiva esta nociva costumbre agrícola.