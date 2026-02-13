$!Afinan detalles en semaforización de cruceros en Los Mochis; 12 de 14 ya se encuentran en operación

LOS MOCHIS._ El proyecto de modernización y ordenamiento vial en Los Mochis avanza hacia su etapa final, aunque con ajustes técnicos y logísticos pendientes.
La Dirección de Obras Públicas de Ahome confirmó que, de los 14 cruceros proyectados para semaforización, 12 ya se encuentran en operación o en fase de socialización, mientras que los dos restantes enfrentan situaciones particulares de suministro y planeación.
Jesús Ernesto Tapia Castro, titular de la dependencia, detalló el estatus de los nuevos equipos viales, destacando que el semáforo ubicado en el corazón de la ciudad que se encuentra ubicado por la Calle Zarazaga y Cuauhtémoc en la llamada Zona 30 es el número 12 en activarse.
Este equipo se mantiene actualmente en modo intermitente para permitir que los automovilistas se acostumbren a su presencia antes de que empiece a operar de manera normal.
“El doceavo es este que está aquí en la Zona 30, sin embargo, está intermitente ahorita para poder socializar con la gente, para que se vayan acostumbrando y habituando a que hay un semáforo ahí. Pero ya el día de hoy o mañana se va abrir ya a función al 100 por ciento”, explicó.
Respecto al equipo número 13, que se ubicará en la intersección del Paseo de la Juventud (antes Poseidón) y el Bulevar Rosales, Tapia Castro reconoció que existe un retraso debido a la falta de material eléctrico específico. Aunque la estructura está lista, las cabezas de los semáforos no han sido energizadas.
“Es nada más le faltan las luces, pero estamos esperando un cableado, que se nos acabó el cable. Entonces estamos esperando el cable que nos llegue para poder conectarlos, las luces y ya que estén funciones también ese”, precisó.
El caso del semáforo número 14 es distinto. Originalmente proyectado para un punto específico de la ciudad, la autoridad municipal decidió frenar su instalación para revaluar la ubicación.
Según el director de Obras Públicas, los estudios de vialidad sugirieron modificar el plan original para garantizar que el equipo realmente resuelva problemas de tráfico y no genere nuevos conflictos.
“Hay un catorceavo, un final, que todavía estamos viendo... donde se estaba destinado o previsto en un punto específico que teníamos proyectado, lo modificamos y muy probablemente se vaya a meter en un punto que andemos estudiando. Hay dos opciones que ahí luego la daremos a conocer”, señaló.
Tapia Castro enfatizó que la instalación de estos dispositivos no obedece a caprichos, sino a análisis técnicos de flujo vehicular.
“Todavía andamos analizando eso, porque no se trata de meter semáforos a diestra y siniestra. Se está analizando cada uno de los cruceros y de las vialidades de toda la ciudad”, sentenció.
El funcionario abordó la reacción de los conductores ante los cambios en la circulación.
Admitió que, como es natural, hubo resistencia inicial, pero aseguró que la ciudadanía ha comenzado a percibir los beneficios en la regulación del tráfico.