$!Afinan detalles en semaforización de cruceros en Los Mochis; 12 de 14 ya se encuentran en operación

LOS MOCHIS._ El proyecto de modernización y ordenamiento vial en Los Mochis avanza hacia su etapa final, aunque con ajustes técnicos y logísticos pendientes.

La Dirección de Obras Públicas de Ahome confirmó que, de los 14 cruceros proyectados para semaforización, 12 ya se encuentran en operación o en fase de socialización, mientras que los dos restantes enfrentan situaciones particulares de suministro y planeación.

Jesús Ernesto Tapia Castro, titular de la dependencia, detalló el estatus de los nuevos equipos viales, destacando que el semáforo ubicado en el corazón de la ciudad que se encuentra ubicado por la Calle Zarazaga y Cuauhtémoc en la llamada Zona 30 es el número 12 en activarse.

Este equipo se mantiene actualmente en modo intermitente para permitir que los automovilistas se acostumbren a su presencia antes de que empiece a operar de manera normal.

“El doceavo es este que está aquí en la Zona 30, sin embargo, está intermitente ahorita para poder socializar con la gente, para que se vayan acostumbrando y habituando a que hay un semáforo ahí. Pero ya el día de hoy o mañana se va abrir ya a función al 100 por ciento”, explicó.