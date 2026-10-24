Afirma Diputada que Surutato es seguro para los turistas

BADIRAGUATO._ Surutato se ha mantenido como un destino seguro para los visitantes, afirmó la Diputada local de Morena, Luz Verónica Avilés Rochín, quien además dijo que durante las vacaciones de verano no se registraron incidentes de despojo de vehículos en la comunidad.

La legisladora señaló que la afluencia turística se ha mantenido durante cuatro meses consecutivos, de julio a octubre, y destacó la llegada de visitantes de otros estados, entre ellos Sonora.

“Los sábados de plaza han sido de gran éxito”, expresó.

Avilés Rochín sostuvo que la percepción de tranquilidad entre quienes visitan Surutato, Badiraguato, ha contribuido a recomendar el destino, al que describió como un sitio familiar.

“La misma gente lo dice, Surutato es un lugar seguro, lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es familiar, viene la gente, nadie los molesta, o sea, todo es tranquilo”, manifestó.

La Diputada hizo estas declaraciones al hablar sobre la actividad turística de la comunidad serrana y la apertura de nuevos atractivos, entre ellos el primer campo de cempasúchil de Sinaloa.

El campo busca incorporar una nueva opción para quienes visitan Surutato durante la temporada de otoño y ampliar las actividades disponibles para los turistas.

Avilés Rochín explicó que la intención es mantener una oferta turística durante distintas épocas del año.

Entre las próximas actividades mencionó el Gran Fondo Surutato, un evento de ciclismo; una jornada de senderismo con recorridos de 5, 8 y 20 kilómetros, programada para diciembre, y una cabalgata de invierno.

La legisladora señaló que estos eventos buscan atraer visitantes y favorecer la permanencia de turistas durante los fines de semana.