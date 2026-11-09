$!Ahome activa bonificaciones de Buen Fin en predial y multas

LOS MOCHIS._ El Gobierno de Ahome puso en marcha la campaña de descuentos del Buen Fin 2026, una jornada de regularización fiscal que estará activa hasta el próximo 30 de noviembre. El plan de incentivos fiscales contempla facilidades para los contribuyentes que arrastran deudas de años anteriores en el Impuesto Predial Urbano y Rústico. El director de Ingresos, Sergio Ramón Villa Hurtado, enfatizó que la instrucción del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez es ofrecer aperturas flexibles para que la ciudadanía abone a la medida de sus posibilidades financiera aclarando que la bonificación del 100 por ciento en multas y recargos aplica de forma transparente en cada recibo abonado.

El paquete de beneficios aprobados para este Buen Fin no se limita únicamente al predial. El abanico de condonaciones queda distribuido de la siguiente manera: • 100% en multas y recargos: Predial urbano y rústico, comercio en vía pública (fijo y semifijo), uso de mercados municipales (piso y concesión) y anuncios publicitarios. • 100% en recargos: Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y la revalidación de licencias de alcoholes (en ambos casos las multas no entran en la condonación). • 60% en multas de Tránsito: Aplica para la mayoría de las infracciones vialidades, con excepción estricta de las sanciones impuestas por conducir bajo los efectos del alcohol, falta de certificado médico, así como las infracciones por invadir espacios exclusivos para personas con discapacidad, zona rosa y ciclovías. Para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes, Tesorería habilitó puntos de pagos, ventanillas de atención presenciales y alternativas digitales.