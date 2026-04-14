Ahome apuesta por la transparencia administrativa de los recursos públicos

LOS MOCHIS._ El Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, afirmó que tienen un compromiso con la rendición de cuentas y la estricta vigilancia en el manejo de los recursos públicos en el Municipio.

Con relación a las nuevas medidas de fiscalización sobre los recursos transferidos directamente a los municipios, calificó la exposición de motivos de las autoridades federales como respetable, suficiente y con sobrados argumentos.

Destacó la importancia de transparentar el quehacer gubernamental, haciendo eco de los ideales de la administración federal.

“Decía nuestro ex Presidente Andrés Manuel que lo público sea cada vez más público. ¿Eso qué indica? Pues que estamos totalmente de acuerdo en la vigilancia, en la estricta vigilancia de la aplicación, del uso y del manejo de los recursos”, señaló .

Comentó que Sinaloa se encuentra entre los estados con mejores resultados en las evaluaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Ante estos indicadores, aseguró que la administración municipal de Ahome seguirá el mismo camino para garantizar la correcta aplicación del erario público.

“Si a Sinaloa y a mi Gobernador Rubén Rocha le va muy bien, pues sin duda nosotros no podemos hacer menos más que emular lo mismo que hace el doctor Rocha, nuestro amigo el Gobernador, para hacer el mismo manejo pulcro, limpio, transparente, informado y que esté sujeto a la Auditoría de la Superior de la Federación, pues el único beneficiado es el pueblo de México”, afirmó.

Cuestionado sobre los resultados que ha obtenido Ahome en las revisiones a nivel local, el Presidente Municipal indicó que se trata de acatar una línea de trabajo dictada desde los más altos niveles de Gobierno.

“Es una indicación que tenemos de nuestro Gobernador e interpósitas personas de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum de tener total transparencia en el manejo del uso del recurso y también nos dice: no gasten arriba para que alcance abajo”, detalló.

Destacó el papel fundamental de la Sindicatura de Procuración y, sobre todo, de los comités de vigilancia conformados por los propios ciudadanos.

Explicó que a estos comités se les informa integralmente sobre cada obra realizada qué consiste, en quién la ejecutará, el tiempo estimado, el costo e incluso se les pide que vigilen la conducta de las y los trabajadores de la construcción, logrando así una colaboración muy positiva en la búsqueda de la transparencia.