$!Ahome apuesta por un febrero de alto impacto en turismo con la llegada de cruceros, estrellas musicales y Carnaval

La directora de Turismo en Ahome, Arianna Carrera Ugarte, confirmó que la apuesta es integral en donde se busca abarcar desde el turismo de masas hasta el comunitario, aprovechando la infraestructura del Teatro Ingenio y la belleza natural de la bahía.

LOS MOCHIS._ Ahome busca detonar la economía local y posicionar al municipio como un referente de entretenimiento en el Mar de Cortés, la Dirección de Turismo presentó la agenda oficial para febrero, un mes que se perfila como uno de los más dinámicos y activos del año gracias a la convergencia de turismo naviero, tradiciones indígenas y espectáculos de talla internacional.

Uno de los platos fuertes será la máxima fiesta del Carnaval de Topolobampo que se llevará a cabo del jueves 19 al domingo 22 de febrero un evento que promete reactivar la vida nocturna y comercial del malecón con un cierre masivo programado para el fin de semana.

“Esperemos que tengamos una mayor afluencia de visitantes y también nosotros como municipio podamos disfrutar de esta maravillosa fiesta”, indicó

A la par de la algarabía local, el turismo internacional hará acto de presencia el día 21 de febrero con el atraque del crucero MS Zuiderdam. La llegada de este buque no solo beneficia al puerto, sino que dispersa derrama económica hacia rutas clave como el Pueblo Mágico de El Fuerte, la Villa de Ahome y la propia ciudad de Los Mochis.

“Estamos creciendo bastante en lo que es turismo de espectáculos, la gente ya nos esta buscando como que actividades, que espectáculos tenemos aquí en la ciudad de Los Mochis y por supuesto estamos muy contentos de que así sea”, explicó Carrera Ugarte

Más allá de las luces del escenario, Ahome pondrá énfasis en su identidad Yoreme. La directora de Turismo subrayó la importancia del Centro Ceremonial de San Miguel Zapotitlán, que se prepara para sus tradicionales contis y actividades previas a la Semana Santa.

La funcionaria destacó la cartelera estelar afirmando que la ciudad ha comenzado a ganar la confianza de grandes promotoras de espectáculos.

La agenda de conciertos en el Teatro Ingenio y otros recintos son los siguientes:

- 11 de febrero: “Cierra y Mar”.

- 13 de febrero: “Romance”.

- 14 de febrero: La presentación estelar de Grupo Firme, coincidiendo con el Día del Amor y la Amistad.

- 28 de febrero: El concierto de la veracruzana Yuri, encargada de clausurar el mes.