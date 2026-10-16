$!Ahome busca tecnología húngara para encarar retos en el manejo del agua y potenciar la inversión local

LOS MOCHIS._ Frente a los desafíos de disponibilidad hídrica que enfrenta el norte de Sinaloa, el Ayuntamiento de Ahome busca aprovechar la experiencia y tecnología de Hungría en el tratamiento, recuperación y uso eficiente del recurso, tras la visita oficial del embajador de esa nación europea, Zoltán Németh.
En el encuentro sostenido en el Salón de Cabildo con motivo del primer siglo de lazos diplomáticos entre ambas naciones, el Presidente Municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, manifestó el interés prioritario del municipio por adoptar modelos tecnológicos y científicos desarrollados en el país europeo para fortalecer la actividad agrícola e industrial de la región.
“Creo que sería muy bueno aprender de Hungría y de la experiencia que ellos tienen en el uso y aprovechamiento del agua, tecnológica y científicamente. Lo que sea bueno para ellos también puede ser bueno para nosotros”, enfatizó el munícipe durante la recepción.
Por su parte, el diplomático magiar puso a disposición de Ahome la capacidad técnica de las empresas húngaras en infraestructura hídrica, redes de alcantarillado, sanear plantas y sistemas de reutilización. Asimismo, anunció que la Embajada activará su división de comercio para organizar mesas de trabajo virtuales entre firmas europeas e iniciativa privada local.
Durante el diálogo con líderes empresariales de la zona norte, representantes de las distintas cámaras expusieron agendas específicas para consolidar oportunidades de negocio e intercambio.
Roberto Junior Miranda Lagarda, presidente de Canacintra Los Mochis, expuso el potencial del municipio para recibir inversiones en las industrias automotriz, tecnológica y agropecuaria.
En cuestión del emprendimiento femenino, la representante de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE), Dulce Ruiz Castro, propuso tender puentes de colaboración con organizaciones de empresarias húngaras.
Y también al frente del Consejo Empresarial Restaurantero, Mario Zazueta Félix, sugirió realizar jornadas gastronómicas para difundir las tradiciones culinarias de ambas regiones.
El Embajador Németh reafirmó el compromiso de la representación diplomática para canalizar cada una de las propuestas hacia homólogos en Hungría, recordando que este esquema ya ha generado resultados en rubros como la salud y el sector farmacéutico.
“Y no solamente hubo intercambio de diálogo político, pero también un intercambio continuo directo entre los pueblos estoy hablando de economía, lo importante, cultura y educación”, mencionó el Embajador Németh.
Como parte del protocolo conmemorativo, las autoridades intercambiaron piezas distintivas del patrimonio cultural de ambas naciones. El Alcalde ratificó la vocación hospitalaria del municipio para entablar alianzas globales que impacten de manera directa en el bienestar social y económico de la comunidad.
Al encuentro acudieron Máté Olti, jefe de misión de Hungría; Marissa Menéndez de Llano Chávez, presidenta del Sistema DIF Ahome; Cutberto Ríos Beltrán, Secretario del Ayuntamiento; María Luisa Gómez Lizárraga, síndica procuradora; Alberto Cruz Soto, Secretario de Economía Municipal; además de regidores y funcionarios del gobierno local.