$!Ahome busca tecnología húngara para encarar retos en el manejo del agua y potenciar la inversión local

LOS MOCHIS._ Frente a los desafíos de disponibilidad hídrica que enfrenta el norte de Sinaloa, el Ayuntamiento de Ahome busca aprovechar la experiencia y tecnología de Hungría en el tratamiento, recuperación y uso eficiente del recurso, tras la visita oficial del embajador de esa nación europea, Zoltán Németh. En el encuentro sostenido en el Salón de Cabildo con motivo del primer siglo de lazos diplomáticos entre ambas naciones, el Presidente Municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, manifestó el interés prioritario del municipio por adoptar modelos tecnológicos y científicos desarrollados en el país europeo para fortalecer la actividad agrícola e industrial de la región.

“Creo que sería muy bueno aprender de Hungría y de la experiencia que ellos tienen en el uso y aprovechamiento del agua, tecnológica y científicamente. Lo que sea bueno para ellos también puede ser bueno para nosotros”, enfatizó el munícipe durante la recepción. Por su parte, el diplomático magiar puso a disposición de Ahome la capacidad técnica de las empresas húngaras en infraestructura hídrica, redes de alcantarillado, sanear plantas y sistemas de reutilización. Asimismo, anunció que la Embajada activará su división de comercio para organizar mesas de trabajo virtuales entre firmas europeas e iniciativa privada local. Durante el diálogo con líderes empresariales de la zona norte, representantes de las distintas cámaras expusieron agendas específicas para consolidar oportunidades de negocio e intercambio. Roberto Junior Miranda Lagarda, presidente de Canacintra Los Mochis, expuso el potencial del municipio para recibir inversiones en las industrias automotriz, tecnológica y agropecuaria. En cuestión del emprendimiento femenino, la representante de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE), Dulce Ruiz Castro, propuso tender puentes de colaboración con organizaciones de empresarias húngaras.